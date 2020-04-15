非洲抗疫 馬克龍法廣專訪：法國將全程伴隨與幫助

在4月14日星期二的法廣專訪節目當中，法國總統馬克龍對法國如何戰略性與非洲合作抗擊疫情做了綜合分析，同時呼籲中國重組或減免非洲債務。

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無論是短期來看，在今晚的G20財長會上討論非洲國家債務問題，還是從長期來看，大批取消這些非洲國家高達3650億美元的債務，同時防範非洲資金大舉外流，與非洲40%的債務持有國—中國達成債務重組甚至減免共識；無論薩赫勒地區聯合反恐，還是出身達喀爾的法國氯喹治療新冠病毒療效的先鋒人物拉烏爾，這次馬克龍接受法廣專訪從各方位關注法國與非洲的聯合防疫。

馬克龍指出，雖然拉烏爾教授是法國氯喹治療新冠病毒的頂尖權威，但“臨床試驗不是信仰，而是科學問題”，況且拉烏爾教授本身也呼籲人類謙卑。馬克龍稱，非洲正在面臨艾滋病，結核病，瘧疾等的多重夾攻，又有氣候變化帶來的乾旱，蝗蟲災害，債務高企等的深重影響，無論何種情況，法國都絕對會幫助非洲走出困難，這是“法國的道德與人道義務”，這是為了非洲，也是為了法國。

有關中國，馬克龍稱他還沒有與習近平就非洲債務問題進行討論，但明白“對習近平來說非洲的重要程度，毫無疑問非洲目前的情況讓非洲對中國的重要程度更深一層”。馬克龍表示，他將在G20框架下，或者在雙邊框架下與習近平討論這個話題，並表示“中國需要伴隨非洲進行這項工作（債務陪伴與幫助），中國如今是非洲大陸最大的債權國，我們作為非洲大陸的債權國，需要努力幫助其應對危機”。

10天前，馬克龍呼籲非洲與G20歐洲國家包括西班牙，葡萄牙與法國等制定非歐4大綱領性方針，其中包括衛生合作，與“世界基金”合作，動用“世界基金”當中的部分款項幫助非洲抗擊新冠疫情。馬克龍特彆強調，“世界基金”原本是致力於抗擊艾滋病，瘧疾，與結核病的，現在啟用部分資金應對新冠病毒，並不是說要“把140億歐元的基金拿來拆東牆補西牆”，而是動用當中幾億歐元緩解衝擊。與此同時，馬克龍還呼籲非盟等組織幫助科學研究的世界性分享與專業領域的共同開發。

具體而言，疫情期間經濟風險最大的非洲國家當屬中非洲的石油國，中部非洲國家經濟共同體可能會面臨非洲法郎貶值的問題。對此，馬克龍表示“還沒到那個地步，無論何時都要有限確保地區政治穩定與合理”，“地區國家領導人需要做相應決定，決策方並非法國”，“法國的角色是伴隨這些國家，通過經濟和機構性角色，幫助其緩衝衝擊，抗擊貧困，給予其經濟希望”，“法國未來的命運，甚至歐洲未來的經濟，知識，政治領導人的角色，更多的是非洲的合作夥伴，幫助非洲民眾成功”，而他願意“與非洲民眾共同打造對其有利的方方面面”。