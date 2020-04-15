馬克龍：法蘭西會保護援助所有僑民

全球目前各地都出現了疫情，法國在國外有大約三百萬僑民，不少人處於痛苦和焦慮中，總統馬克龍在接受法廣獨家專訪時對他們說，法國會保護所有國人，情況緊急時將採取對應措施。

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馬克龍：法國會保護所有國人。 因此，在您所在的國家/地區，您必須遵守最嚴格的隔離規則，並與當地的使領館保持聯繫。 如果有絲毫懷疑，就與衛生服務部門取得聯繫，遵循外交部針對每個使館制定的協議，該協議可以提供最理想的保護，因為它不僅要考慮居住地的限制因素，還要考慮到在最嚴重情況下的醫療撤離。

我想補充一點：我們正在為某些情況制定支持政策，以便為那些處於困難中的國民提供支持，包括某些經濟體因疫情被迫關閉後，可以給他們提供經濟和社會支持，這是必不可少的反應。 因此，在接下來的幾天里，我們將與歐洲和外交事務部長最後敲定一個方案予以支持。

法廣記者：如果有一天生活在國外的三百萬左右法國人都希望回國，您將如何處理這樣的局面呢？

馬克龍：外交部正在就此擬定計畫。 我認為永遠不會遇到世界各地的法國人都要求回來的局面。 但是，我們必須首先做好準備，第一步就是要在局面開始複雜化的地區就地安置法國人，這是優先考慮的。下一步，如果迫於局勢發展，就要着手安排撤僑，但這中行動取決於危機的局勢，進過周密考量後進行，和國防部協調行動。