馬克龍：減免非洲債務從暫停支付開始 將儘力說服所有人 包括中國

法國總統馬克龍宣布協調非洲抗疫的四個行動主軸之一關係到經濟和財政領域。面對非洲國家每年必須償還債權人約3650億美元，馬克龍呼籲債權人逐步減免債務。在周二接受法廣專訪時，被問及如何說服這些債權人，包括公共、私人、中國、歐洲和美國的債權人放棄這樣的一筆極大的款項時，他表示要儘力說服大家，因為這是道義和人道問題。

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馬克龍：當我們研究所有發達經濟體如何應對危機時，可以發現有兩種方式：貨幣政策衝擊和財政政策衝擊。 中央銀行、英格蘭銀行、美聯儲和歐洲央行在三月份實行了大規模的貨幣政策，速度和規模空前。 然後是政府正在採取的預算應對措施。

但非洲大陸沒有對應的貨幣政策，此外，這些新興國家的資本大量外逃，更加重了困難。 如何解決？答案就是國際貨幣基金組織特別提款的方式。 這是個5,000億（歐元）的目標，我們必須成功地推動這一目標並進最大的努力實現。 這是第一步。

第二步是在預算領域上，涉及到償債問題。 數字很殘酷， 每年非洲商業出口所得的三分之一用於償還債務。 這太瘋狂了！ 近年來，這個問題更嚴重。 我希望我們在這個問題上給出最強有力的答案，因為不能繼續這樣下去了。 我對法國人說：我贊成大規模的債務免除倡議，這是達到目的地唯一途徑。

在短期內，我們進行了討論。 非洲聯盟已授權了四名特別代表，他們提出了我可接受的提案。 這些建議是：“暫緩”（ 償還）。因為他們知道“不可能立刻達到取消的目標”，“暫huan“意味着什麼？ 意味着不再支付利息，讓他們得到喘息的機會。 我們來分攤這筆債務，也許我們可以使所有人都同意這個想法。

周三（4月15號）晚上，二十國集團（G20）的財長會議必須採取行動，無論如何，我們要把所有的政治資本都用於這個暫緩非洲債務的行動上。 這會影響巴黎俱樂部的成員，中國，俄羅斯，海灣所有經濟體和大型多邊捐助者都會涉及其中。 這在全球也是首次。 這意味着在危機期間，我們可讓非洲經濟獲得喘息，而不是用來償還債務的利息。 這是必須的一步，我認為這也是向前邁出的一大步。現在，接下來還有為達到重組非洲債務要進行的其他工作。但是我們不能說：“這項工作只由少數人做出，而其他人則不會。”在這一點上，所有主要大債權人都必須一致。

法廣記者繼續問到，中國是非洲最大的債權國，擁有目前非洲40%的債務，是否曾經和中國國家主席習近平談到暫緩甚至免除債務的問題。

馬克龍的回答是，他沒有和習近平談到這個話題，但他很清楚非洲對中國領導人的重要性。他也深信，對中國國家主席來說，非洲當今的局勢足以證明減緩債務的重要性。因此，馬克龍希望在幾天或幾周後可以召開的G20 會議上提到該議題，否則，法國將與中國在雙邊框架下進行相關交流，馬克龍說他會和習近平提到這個議題。他認為中國加入這項計畫的重要性，因為從數據上看，中國如今已經是非洲的大債主了，而所有非洲大陸的債主們都應該了解讓這片土地度過危機的邏輯。因此中國也有自己應該扮演的角色。

記者繼續追問將如何說服私人債權人。

馬克龍說:"我會告訴他們，無論從道義還是人道角度看，我們都有義務這樣做，這是與非洲合作的方式。所以我認為公共，私立，雙邊或多變債權人都應該致力於加入該邏輯。我給出了方向，現在大家應該坐下來共同完成這個前所未有的工作。"