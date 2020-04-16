【直播間】法國發口罩了:總統不建議戴 市政府急 5月11解封病毒恐反撲

5月11日，是法國政府暫定的給封禁命令逐步鬆綁的開始日期，但無論是學校還是僱員，很多人都擔心防護不足，造成疫情反撲。點擊以下視頻了解詳情。

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法國發口罩了:總統不建議戴 市政府急 5月11解封病毒恐反撲

法國南部戛納市政府已開始發放可反覆清洗使用的口罩，使用壽命大概一個月。被允許繼續營業的生活必需品商店可以提前和市政府約時間，到市政府拿口罩；其他市民接下來將通過郵遞，接到口罩，市政府和郵局展開特殊合作，從下周一開始，3天內將口罩全部送達。拿到口罩的人接下來可以到指定地點為家人領取，整個口罩發放流程預計15天。這大約7萬5千隻口罩全部產自戛納本地。其他市政府也已展開口罩製作，為5月11日的解封做準備。

從4月16日開始，波蘭要求民眾出門必須佩戴口罩，下周一開始，盧森堡民眾上街必須掩住口鼻。波蘭和捷克政府早已下達同樣命令。在法國，戴口罩不是義務，總統仍然拒絕建議民眾戴口罩，但越來越多的人，包括預期夏天逐漸恢復鐵路客運的法國國營鐵路公司，都意識到，儘管普通外科口罩防止佩戴者被感染的有效性存在爭議，但它可以有效防止染病卻無癥狀的人，傳染他人。法國政府預定了超過16億隻口罩，各大工廠開足馬力生產，很多縫紉好手，也加入行列。

4月16日星期四，法國進入封城限足第31天，截至當天午間歐洲死於新冠病毒人數超過九萬，佔世界死亡人數65%，法國累計死亡逼近一萬八千人，在歐洲國家裡排在意大利，西班牙之後，英國之前。世界衛生組織歐洲分部當天警告，歐洲確診感染人數在過去十天幾乎翻倍，逼近一百萬人，歐洲仍處在疫情暴風眼。