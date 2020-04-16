法國科學家首次觀察到一顆圍繞超大質量黑洞“跳舞”的恆星

法國科學家首次觀察到一顆圍繞超大質量黑洞“跳舞”的恆星2020年4月16日

法國天文學家使用超大望遠鏡，首次觀測到一顆圍繞一個超大質量的黑洞“跳舞”的恆星。這個發現與愛因斯坦廣義相對論契合。歐洲學術期刊《天文與天體物理學》雜誌4月16日發表了這份科學報告。

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據法國國家科學研究中心（CNRS）通過電子郵件發給本台的文告說，這項觀測是通過歐洲南方天文台（ESO）的超大望遠鏡（VLT）重力儀器進行的。

參加這個項目的科學家主要來自法國國家科學研究中心，巴黎天文台，巴黎文理研究大學，格勒諾布-阿爾卑斯大學。

這些天文科學家在銀河系的中心位置觀察到一顆恆星正在圍繞着一個超大質量的黑洞軌道移動。這個發現首次揭示這個天體現象與愛因斯坦的廣義相對論的預言完美契合。

法國國家科學研究中心的電郵說，圍繞黑洞運行的這顆恆星的軌道是玫瑰圓形，而不是牛頓引力理論所預言的橢圓形。

這個期待已久的結果，獲益於科學家們30年來積累的精度測量。它給天文學家解開銀河系的黑洞之謎，提供了可能性。

據介紹，歐洲南方天文台（ESO）是15個政府為支持科學家們在南半球研究天文學而組織的研究機構，成立於1962年，總部設在德國慕尼黑附近的加興。歐洲南方天文台的望遠鏡和儀器都設在智利境內山脈的幾個觀測外太空的最佳地點。