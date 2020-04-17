巴士德學院教授反駁新冠病毒人造說法判斷錯誤

新冠病毒來源問題繼續引發爭議，法國著名病毒學專家因發現艾滋病毒而獲得2008年諾貝爾醫學獎的. 呂克·蒙塔尼耶（Luc Montagnier） 教授周四在接受法國的一個醫學專業媒體採訪時表示，他們用數學模式對病毒基因研究得出的結果，確認了之前印度學者提出的新冠病毒帶有艾滋病基因是人造病毒 的發現。不過，呂克·蒙塔尼耶的上述說法受到他的同行的駁斥，巴黎巴士德學院的Simon Wain Hobson 教授就此接受了法廣的專訪，Hobson 教授當初與呂克·蒙塔尼耶教授一同參與了艾滋病毒的基因的編譯工作。他認為蒙塔尼耶教授的說法毫無根據。他在訪談中對武漢P4實驗室石正麗團隊進行的一些有關基因增加功能性（GOF）的研究提出了批評。

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法廣：Simon Wain Hobson 教授，您好，非常感謝您接受法廣的專訪，能否請您評論一下呂克·蒙塔尼耶教授有關新冠病毒是人造病毒的推斷？

SWH： 他的論據主要是建立在他的同事數學家Jean Claude Perez的研究結果的基礎上，但是，不幸的是，Perez的研究結果是錯誤的。他並不是唯一一個犯這類錯誤的學者，對我來說，這是初學者的錯誤。其實很簡單，新冠病毒的基因組裡有許多種碱基（base）組成，其中有許多的U和A組碱基，而艾滋病基因組中也有許多A組碱基，於是他就認為這兩種病毒有相近之處，其實他如果使用同樣的研究方式，還可能會發現別的病毒的基因片段 。所以，我認為這是初學者的錯誤。自從我從上個世紀八十年代開始學術生涯之後見識了許多類似的錯誤。許多人都會犯這樣的錯誤，包括 蒙塔尼耶教授的學術對手，美國華盛頓的Robert Gallo.所以， 蒙塔尼耶教授得出的上述結論是完全錯誤的。

法廣：那您個人對病毒的來源有何看法呢？根據目前我們所掌握的信息，新冠病毒究竟是人造的還是自然的？

SWH：非常感謝您提出的“根據目前所掌握的信息“，因為作為學者我們只能根據目前所已知的公開的信息來做出推論，我們學術界有一個規則就是研究結果必須獲得同事的評估，這可以避免出現我剛才所說的初學者的失誤，之後，我們可以在同事之間展開討論，所以，我只能根據目前已知的研究結果做出推論：所有的信息都顯示這是一個自然的病毒，它來自動物，蝙蝠應該通過別的哺乳動物將病毒傳給人類，目前還不知道是什麼動物，但是，相信在年底之前一定會找到。這需要時間，穿山甲可能並不是中間宿主。我們可以想像或許這同武漢的實驗室有關，大家都知道武漢有一個病毒實驗室。但是，事實上，病毒總得在某一個地方出 傳染給人的現像，艾滋病毒來自非洲中部，2009年的禽流感爆發於墨西哥，

新冠病毒出現在武漢，就是這樣。沒有必要去譴責武漢人。幾周之後，或者幾個月後，如果出現新的數據，或許我們會改變看法， 但是，就目前而言，這是一個自然的病毒。

法廣：武漢實驗室對冠狀病毒研究多年，研究所石正麗團隊進行許多增加基因功能性（GOF）的研究，您之前多次對類似的研究提出過批評，今天您如何評論？

SWH：石正麗團隊確實研究冠狀病毒多年，也發表了許多有價值的文章。但是，他們在2011年之後發表的一些研究文章也引發許多爭議，所謂的增加基因功能性（GOF）的研究，就是給病毒基因增加新的功能使它能夠直接感染人體細胞，或者使病毒能夠直接通過空氣傳染，當初我幾乎是唯一的一個專家對類似的研究提出質疑，指出這種研究太危險，當時支持研究的人可以有益於研製出預防傳染病的疫苗，但是，之後大家都意識到這其實沒有什麼用處。所以我認為石正麗團隊的上述研究完全是瘋狂的研究，讓人類冒着不必要的風險，所以，我當初就十分反對。石正麗有許多研究都很優秀，但是，這方面的研究我認為沒有任何價值，而且十分危險。但是，她並不是唯一從事這方面研究的學者 ，在荷蘭和美國都有人繼續從事這些危險的研究。

法廣：今天看來，您覺得當初法國協助中國建造P4實驗室是一個明智的決定嗎？

SWH：從歷史的角度來看，蘇聯當初簽署停止開發生化武器，但是，他們繼續開發了許多年。美國也一樣。為什麼一定要批評中國呢。中國是一個舉足輕重的大國，中國有權利擁有自己的高規格的實驗室，中國是在多病毒地區。但中國的問題題是一個獨裁政府。

法廣：感謝Simon Wain Hobson 教授接受法廣的專訪。