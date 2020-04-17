新冠病毒帶走了法國歌星克里斯托弗（Christophe）

法國著名歌星克里斯托弗（Christophe）周四（4月16號）因新冠病毒引發的肺炎不治離世。克里斯托弗從上世紀六十年代出道成名後，風格不斷改進，歌聲陪伴了幾代法國人，和等歌更是膾炙人口，成為經典。他的離世帶走了法國歌壇一種獨特的聲音和風格，令人惋惜。

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克里斯托弗於3月26號確診感染新冠病毒後入住到巴黎重症護理病房，隨後被轉移到疫情較為緩和的布列斯特進行治療。他的妻子4月16號傳給法新社的信中指出，克里斯托弗因“肺氣腫”離世，雖然醫護人員盡全力治療，但他最終無力繼續與病毒抗爭，撒手人寰。

回首克里斯托弗超過半世紀的演唱生涯，可以看出他融合了意大利浪漫風情和原始搖滾的風格在法國歌壇獨具一格。1965年，不到二十歲就因一首抒情歌曲阿莉娜 （Aline）成名，歌手在這支沙灘抒情慢歌中演繹的是一個失去了的愛情故事，女主角就是歌名Aline，單曲售出50萬張，這首讓他一夜間成為樂壇炙手可熱的大明星，但也為他帶來了司法糾紛，其他歌手指控他剽竊，一直到1977年，克里斯托弗終於在上訴後打贏了官司，他隨即又推出<<阿琳娜>>的改進版，再次登上歌壇金曲榜。

七十年代，<<失去的天堂>>和<<藍色的字>>等歌曲更讓他成為意大利浪漫風格的法國歌王，但他同時也可以毫不費力地演繹重搖滾風的歌曲如<<ＭＡＭＡ>>等。1974 年在巴黎奧林匹克演唱廳的演出成就他事業巔峰。

在藝術生涯中，他曾經兩次退隱，重回歌壇後風格逐步開始發生蛻變，雖逐漸遠離商業市場，成為流行歌壇邊緣人物，但大眾對他的喜愛程度卻不減反增，對他的評價也原來越高。世界報的相關報告形容說：這位布魯斯歌手逐漸演變成一個聲音探索者，猶如一隻高高棲息在香檳池邊的夜貓子。

克里斯托弗的長髮，留鬍鬚成為他的固定形象。集雌雄同體的聲音 ，猛男和女性，花花公子和英俊小生，成熟而天真，高貴而笨拙等風格於一身，散發出一種無法抗拒的浪漫主義之風，讓他隨意遊走在媚俗和時尚之間。

2019年，克里斯托弗（Christophe）在以雙人組合的方式，和法國歌壇多名歌手聯合重新演繹了自己過去的名曲，錄製成兩張拼貼式的唱片，不料卻成為絕唱。世界報報對此的評價是，這表明他既不缺乏幽默感，也不缺乏犧牲精神。 因為與其他人不同，克里斯托弗從未放棄過自己瘋狂的年輕成功。