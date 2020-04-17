諾貝爾醫學獎得主法國病毒學家認為冠狀病毒來自武漢實驗室

法國病毒學家，因研究艾滋病毒獲得2008年諾貝爾醫學獎的呂克·蒙塔尼耶教授（Pr Luc Montagnier）4月16日在醫學網pourquoidordeur.fr接受採訪時表示，目前全球大流行的冠狀病毒（Covid-19）來自武漢一個實驗室。此番言論引發廣泛關注和爭論。

廣告 繼續瀏覽後續

蒙塔尼耶教授今天17日接受了法國C新聞網站（Cnews）的採訪。他說自己仍在從事病毒研究，但不一定在實驗室做實驗，他與同事（數學家）通過電腦工作。他說，我們得出了結論是，這個病毒被人操縱了，來自蝙蝠的病毒中，被加入了幾小段艾滋病毒基因序列。這不是自然病毒，而是專業工作的結果，是分子生物學家做出來的，是一個特別精細的工作，可以說，像鐘錶匠一樣精細。

蒙塔尼耶教授表示，他的工作就是陳述事實，僅此而已。他不知道操縱這個病毒的人是誰，有什麼目的，他也不指控任何人。但他說，可能有人曾想做抗艾滋病的疫苗，把幾小段艾滋病毒基因序列加入到冠狀病毒的長段基因序列里。

蒙塔尼耶教授解釋說：病毒遺傳物質是一個長條的核糖核酸ARN，在這個ARN長條上的某些地方，有人加進去一些艾滋病毒小序列。這些小序列沒有小到不重要，它們有可能修改“抗原位點”，也就是說，如果想製成一種疫苗，就完全可以通過另一種病毒的一段序列，來修改跟疫苗對接的蛋白質。

針對有人說，大部分科學權威都反駁他這個說法，他表示，想要扼殺這個說法的意願還是有的。這些工作，也並不是我們最先做的。在我們之前，一個印度非常有名的研究團隊公布了相同的結果，但有人強迫他們撤回了文章。不過，隨着越來越多的研究提出這樣的想法，反對的聲音已經比今年年初變少了。

蒙塔尼耶教授最後說，他年紀大了（88歲），已經不在圈子裡，但他作為諾貝爾獎得主，可以自由做研究。