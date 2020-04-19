巴黎非飲用水發現新冠病毒痕跡

塞納河與烏爾克運河是巴黎非飲用水的主要來源。圖為一男子在禁足的巴黎塞納河邊散步。

巴黎非飲用水被發現有微量新冠病毒，巴黎市政府決定暫停使用非飲用水衝洗街道，澆灌公園。市政府同時表示，飲用水有獨立處理管道，絕不存在任何安全問題。詳情請聽安德烈介紹：

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巴黎水管局一日內對27處非飲用水點取樣化驗，發現其中四處取樣含有極少量新冠病毒。巴黎市政府隨即下令停用該市擁有的非飲用水網絡。

巴黎市存在着兩個互不相乾的水路網絡，一個是長達2000公里的飲用水管道，另一個是長達1800公里的非飲用水管道。這一特殊形態繼承自十九世紀末。

巴黎市政府一名負責開發水源的羅朗.莫蘭解釋說，飲用水網絡向家庭提供自來水，以及街頭、公園時時可見的供遊人引用的“泉水”，主要水源有兩個，一個是地下泉水，一個是兩個水處理廠生產的水。市政府強調，可飲用水經常檢查，有諸多的被稱作“多重隔離”的處理方式，以達到消滅所有污染的痕跡和病毒痕跡。

而非飲用水網絡則源自塞納河以及位於巴黎盆地以北的烏爾克運河，經過簡單處理後即可使用。這類水主要用於給巴黎花園和公園澆水、清洗街道、人造湖循環、以及用於一些公園和森林中的瀑布，以及供應一些公園和花園具有裝飾性質的噴泉，目前處於禁足期，這些公園和花園早已關閉。

巴黎水質量研究所所長Alban Robin解釋，這一類水並未真正處理過，但病毒含量極低，因此，不能斷定以如此微量的水平，會引發感染或者不發生感染。

巴黎Saint-Antoine醫院傳染科主任Karine Lacomte稱，我們知道這些病毒里存在着遺傳物質，但我們也知道這些病毒不能在這些環境里發展壯大，因為它需要人的細胞組織，需要在人體的酶細胞里生髮。

但是巴黎副市長布洛爾表示，雖然非飲用水中只存在微量的病毒，但我們決定實施預防原則，並已報告大區衛生局，以在更大範圍調查和分析微量病毒可能帶來的風險。

莫蘭承認，“儘管是極其微量的新冠病毒，這也顯示了在塞納河和烏爾可運河已存在着新冠病毒的蹤跡。我們知道，人們已經在用過的水中找到了病毒。這也成為一個查找一些患者的指標。”

使用過的水在凈化處理之後，最後回到大自然，最後又回到河流中。