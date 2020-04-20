五月解封：法國大概率強制戴口罩乘地鐵 巴黎市長反對電子追蹤

4月19日，總理菲利普再次強調，由於沒有疫苗，沒有藥品，法國人想回歸正常生活，要等很久。“5月11日不是解封，而是進入另一個階段”。

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截至記者發稿，法國仍有超過三萬人住院，搶救室重症患者5744人，這一數字是衡量一國面對新冠醫療能力的重要指標，法國這一數字已經連續11天下降。

總理菲利普表示，鑒於口罩仍然不足，政府將給所有願意的民眾配備“大眾口罩”。這是一種可以重複使用大約30次的可清洗口罩，“很有可能在解封之後成為公共場合強制措施，但佩戴口罩的同時，必需遵守社交距離”。屆時，法國希望每周能進行50萬次病毒檢測，所有希望知曉自己是否染病者都可以去醫院，實驗室，甚至停車場等臨時站點檢測。目前法國檢測能力每周僅為15萬。

以首都為例，如何走出解封第一步？巴黎市長伊達爾戈表示，四月底之前，50萬隻口罩將準備完畢；到五月中旬，這一數字將上升到2百萬隻，從年滿70歲的老年人，慢性病患者，以及孕婦等脆弱人群開始，逐步覆蓋所有巴黎市民。她表示，重新恢復公交系統，佩戴口罩是非常必要的。

除了口罩，伊達爾戈還宣布，逐步解封將伴隨着病毒檢測。目前只有養老院當中正在進行大規模排查，公立和私立養老院都已經開展檢測。與市民接觸頻繁的市政府工作人員的排查工作也已提上日程。巴黎也在各個區設置檢測站點。伊達爾戈表示，“這並非是要以強權排查所有人，而是優先檢測已經和公眾有接觸者”。

至於通過電子系統追蹤病毒傳播，伊達爾戈並不是很贊成。她認為，“採集個人信息，有可能讓我們不知道身份的隱藏者截取或者購買到這些信息”。

5月11日，重返學校將不是強制性的，但伊達爾戈認為，有必要讓學習已經掉隊的，單親家庭的，貧困的學生首先返校，另外殘疾人家庭，經濟復蘇必須到崗者的孩子，以及必要公眾服務人員家庭的孩子也在第一批返校考慮範圍之內。

返回工作崗位也並非必須。伊達爾戈認為，5月11日起，如果企業能繼續讓員工在家上班，那麼應該優先考慮這一選項。因為“如果所有人都乘坐地鐵，有可能觸發疫情二次爆發”。

對於已經確診陽性，但卻不能在不危險家人生命健康情況下自我隔離的人，伊達爾戈宣布，接下來幾天將與各大醫院發起聯合行動，讓這些人在醫院當中渡過兩周的隔離期。