巴黎對北京說：法國希望被“尊重”

法國外長勒·德里昂（Jean-Yves Le Drian）對他召見中國駐法大使之舉進行了解釋，稱這因為新冠病毒危機的背景下，法國養老院的工作人員在中國使館網站上遭到“誹謗”。法國外長說： “我不能接受我們老人院的工作人員遭到包括中國大使館在內的任何人的誹謗。我已經明確地表達了這一點”，這是今天（4月20日）一早出版的《世界報》採訪他時，外長表示的。

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他指出：“我們希望得到中國的尊重，就像中國希望得到的一樣。”勒德里昂還補充說：“我們有着對話與合作的關係，這使我們能夠說出我們的想法。”

法新社報道指出，在4月12日中國駐法國大使館網站上發表的一篇長篇文章中，法國老人院的護理人員被指控“一夜之間棄職而去（...），將院里的老人扔給了饑餓和疾病”。

這篇名為《恢復扭曲的事實-駐巴黎的中國外交官的觀察》的文章，還指控西方人在疫情流行初始時稱新冠病毒為“流感”，從而不公平地貶低了中國。。

勒·德里昂外長在4月14日召見諒中國駐法大使盧沙野，外交部解釋說，部長對這一不符合法中雙邊關係的舉動表達了“不贊成”的態度。

北京隨即解釋說是這是“誤解”，並否認所有“對法國抗擊疫情的負面評論”。

面對法國輿論的巨大批評，中國大使館也出面解釋說，文章實際上是針對西班牙的，因為三月底，西班牙部隊在類似的養老部門裡發現了死亡例子。

但是因為文章使用了法國專門護理不能自理的老人機構的縮寫詞“ 老人院（Ehpad）”，這一縮寫很少在法國以外使用，因此，被認為是指發生在法國養老院里，其中包括法國外長。

最後，法國外長表示，北京的反應“消除了所有的誤解，並重申了在新的多邊主義中合作的必要性”。