新冠加速歷史進度條 亞洲崛起美國走衰 德國在歐洲地位更強

在香港工作生活近10年的法國投資者巴維茲4月19日在回聲報上撰文稱，就在西方在政治領域“繼續將民主和專制對立起來之際，亞洲則更情願把能力和無能進行對比：無論是中國，日本，台灣，韓國，香港，新加坡，每個地方都在以自己的方式混合著科技，檢測，控制，封城，公民責任，口罩等措施，面對疫情”。

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巴維茲表示，和不同制度的亞洲國家相比，美國和英國在本次疫情面前，由於此前選擇了“政治業餘者”治理國家，而正在付出慘烈代價。在馬雲基金會的幫助下，歐洲和中國架起了空中橋樑；這未嘗不是60年代柏林封鎖期間，美國空中橋樑的象徵性替代。

而恢復期，世界也不太可能像2009年一樣。巴維茲認為，當年中國的6千億美元重啟計畫，進口，增加負債率拯救了整個星球；而如今，中國更加把目光轉向國內市場，優先國內產品。歐美呢，則會面臨供需的雙重打擊。金融領域，巴維茲認為歐美不可避免地走向“日本化”：利率幾乎為零，央行救助佔國內生產總值40%，新型數字貨幣將面臨更利好的局面。與其加入一個“老舊沒落”的貨幣系統，中國有“更多理由通過推進數字化人民幣，在重返國際舞台的道路上更進一步”。

巴維茲表示，超過半個世紀以來，美國自如地向全世界輸出金融危機，而新冠病毒是中國第一次攪亂美國經濟，程度自1929年以來從未有過。“歷史的輪子轉動着，新的政治經濟與金融秩序正在浮現”。

法國國際關係研究院特別顧問莫西也在回聲報上撰文，表示“這場疫情正在加速歷史進度條，亞洲崛起，美洲走衰，德國在歐洲的地位更加強化”，“這些都是2030年未來世界的輪廓”。就算迎頭補救，特朗普下台，美國也無法找回四分之三個世紀當中的全球中心位置了。這並不是說美國走衰，中國就會接過火炬。莫西指出，這場疫情暴露了美國的弱點，也暴露了中國的弱點：那就是國家性質的謊言。

歐洲方面，莫西指出，疫情初始階段尚不明朗，但現在清晰地出現了三套馬車：德國總理默克爾，歐委會主席馮德萊恩，和國際貨幣基金組織總裁拉加德。這三名歐洲女性正在讓歐洲重新找回自己的色彩，但聯盟現在更多展現的是德國的力量，而非聯盟的力量。

莫西寫道：“上世紀二十年代，可怕的戰爭剛剛被西班牙流感拖長，世界領導人沒有找到好的解決方案，世界進入大衰退，之後第二次世界大戰接踵而至。而今，世界領導人再一次走到了重要性堪比百年前上一次的關口”。