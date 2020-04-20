法國戴高樂航母千名海員如何感染了新冠

法國戴高樂號航空母艦1760名海員，居然1081名檢測呈陽性。如此眾多的海員確診新冠，讓超級戰艦癱瘓，海員們到底是怎麼感染的，至今似乎還是一個謎，但是......

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法國三軍總參謀長François Lecointre是這樣表述的，“我們認為，我們覺得，傳染是在三月份，航母可能是在布雷斯特臨時靠岸後發生的”。

將近三分之二的海軍官兵就這樣被新冠擊倒了，但是感染源至今仍然是一個謎。航母全體海軍，一月底開始，一直在海上執行任務，沒有同任何外人接觸過，唯一的機會就是經過了布雷斯特，停靠期間，50多名海員登艦輪換，數百名海員被特許登陸與家人團聚。

四月初，航母確診了首批感染者，也就是超過布雷斯特靠岸之後的十四天潛伏期之後。

法國國防部長帕利周五提出幾條正在“調查”的線索，包括是否有可能，在航母尚未在布雷斯特靠岸前，就已發生了感染。目前最被視為可能的假設還是感染新冠是在航母在布雷斯特靠岸後發生的，但總參謀長表示，“對此，我們絕對沒有百分之百地把握”。

已展開兩項調查，一項是軍方執行的，一項是傳染學專家進行的。前者調查的是軍方高層應對疫情是否失策，後者側重航母被傳染的途徑。

Lecointre將軍謹慎地承認，布雷斯特靠岸是一個很重要的線索。不過，他強調的是軍方的責任，以及他本人的責任，他稱，以當時對病毒傳播的掌握，軍方不認為應撤銷這次計畫中的靠岸行動。法國當時還沒有實施限足令。

三月初，軍方就提出來是否執行原來計畫在布雷斯特靠岸的計畫，最後由三軍總指揮，Lecointre將軍本人，海軍總司令聯合決定，考量到後勤需要，讓航母靠岸。

但是如同最初預告的那樣，並沒有允許軍人家屬上艦，但是，希望登陸的海員可以上岸。

Lecointre將軍辯護說，之所以允許軍人上岸完全是出於當時對病毒的認識，以及法國當時執行的防疫措施而決定的。而且，在整個布列坦尼，我們沒有聽說存在一例確診，因此，允許軍人上岸合情合理。

海軍上將Prazuck表示，指揮部同意後，三分之一當地有家庭的海員上岸了，但是我們要求他們避免去距離布雷斯特170公里的Auray一帶。

戴高樂航母現在停泊在土倫海港，應該從現在起到六月間重新出發執行任務，Lecointre將軍表示，我們希望航母能在夏天前可以行動。