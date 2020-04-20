法國新冠病毒死亡人數超過2萬

法國新冠病毒死亡人數從周日的19718人增至20265，超過了2萬死亡人數的心理關口。全法確診病例為11萬4657人；重症從5744人降至5683人。醫院死亡總人數為12513人；療養院成為重災區，死亡總人數為7752人。洛林一家療養院有近一半兒老人死於新冠病毒。全球確診人數已經接近2百50萬，為2百43萬7.170人感染。

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巴黎聖安托萬醫院傳染病科主任卡琳·拉科姆（Karine Lacombe）教授4月20日對國內新聞電台表示，疫情不會在5月11日告一段落，我們大家要學會如何與這個病毒作長久的鬥爭。

一名傳染病專家在接受法國全天候電視台France24專訪時表示，這個病毒這麼危險，指望5月11日解封之後，60%的人染病，以便達到群體免疫，這幾乎不可能。因為群體免疫就要讓大量的人染病之後住院，這是想都不敢想的事情。

意大利、西班牙死亡人數這幾天開始略降。法國總理和衛生部長19日下午在一次聯合記者招待會上也表示，患者人數的統計數據和醫院舒解的壓力讓我們似乎看到了走出隧道盡頭的希望。這幾天情況正在緩慢地向好的方向發展，但我們還遠沒有走出這場危機。

法國總理表示，一直到今年六月底，法國各大醫院可以匹配重症監護15000台呼吸機和15000台輕型可移動的呼吸機。

巴黎非飲用水檢測到4個有新冠病毒存在之後，市政府立即停止使用這些水源清掃街道。但巴黎市政府一再強調，目前飲用直飲自來水沒有任何風險。