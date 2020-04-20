盧沙野：“中國什麼都不隱瞞”(La Chine ne cache rien)

中國駐法大使盧沙野4月20日接受法國全天候電視台BFMTV記者採訪，表示“中國什麼都不隱瞞、武漢病毒學研究所不存在任何問題”。法國《費加羅報》等主流媒體此後刊出“駐法大使回應總統馬克龍：中國什麼都不隱瞞”的報道 。

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法國總統馬克龍4月16日曾經接受了《金融時報》記者視頻連線專訪。在專訪中他曾經表示，顯然，在中國發生了一些我們不知道的事情。針對上述表態，盧沙野對法國記者表示，中國沒有隱瞞什麼。我明白，媒體曲解了法國總統採訪時所表達的意思，我查看了總統接受採訪的全部內容。

中國駐法大使盧沙野表示，我不相信總統有意在指責中國，他只是想說中法兩國的制度不同，兩者之間是沒有可比性的。駐法大使還表示，武漢病毒學研究所不存在任何問題，而散布謠言的都是些新聞工作者和政客，不是科學家。

盧沙野還表示，中法之間沒有危機、兩國關係良好，兩國領導人保持長久的聯繫。

《費加羅報》20日刊文表示，中方認為，有關新型冠狀病毒是從武漢實驗室泄漏出來的說法是沒有根據的，北京當局也使用外交手段給予回擊，但國際社會面對日益孤立的中國更加齊心。全球新冠病毒疫情至今遠沒有控制住。世界很多國家把矛頭指向亞洲巨人-中國，認為它才是病毒源頭，這一主題的討論也越來越激烈。

此前，《華盛頓郵報》 駁斥了關於該病毒乃人工合成產物的說法；但並沒有排除在武漢實驗室研究過程中，病毒意外泄露流佈於外的可能性。

《費加羅報》表示，中國駐法大使在法國控制疫情上某些言論使法方不能接受。法國外交部長勒德里昂為此召見了中國駐法大使。盧沙野曾在一篇“《把顛倒的事實再顛倒過來 —一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察》”中批評西方防疫不得力。

此上述這篇文中，中國駐法大使表示：“……，我們看到在西方國家，政客們為了自己的選票相互攻訐；提出“群體免疫”策略，讓普通百姓以生命之軀抵抗病毒屠殺；相互搶奪防疫物資；將公款購得的防疫物資賣給私營企業謀利；讓養老院的老人簽署“放棄急救同意書”；養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死；航母艦長由於呼籲上級允許被病毒感染的水兵上岸治療而被解職……種種這些，卻未見西方主流媒體大量報道，深入調查，揭露真相。這些標榜公正客觀的媒體和專家良心何在？職業道德何在？”

法國外長勒德里昂20日在《世界報》解釋了他召見中國駐法大使的初衷。勒德里昂表示：“我們尊重中方，同時也希望得到中方的尊重。”法國外長勒德里昂還補充說：“我們有對話、合作的關係，這使我們能夠說出各自的想法。”