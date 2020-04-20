馬克龍：為了抗疫而放棄自由 將對西方民主制度構成威脅

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)16日曾在巴黎愛麗舍宮(Elysée Palace)接受了《金融時報》記者視頻連線採訪，該報20日再把更新內容刊在網上。總統馬克龍表示：世界需要創造出些新東西。他還認為，有些領導人試圖讓本國恢復到疫情之前的“常態”，而這場危機是關乎人類存亡的事件，它將改變全球化的性質和國際資本主義的架構。法國總統不同意在此次歐洲抗擊病毒暴露其西方民主國家的弱點，而認為，為了抗疫而放棄自由，將對西方民主制度構成威脅。

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他還對記者表示，預計今年法國的國民經濟將萎縮8%，再加上還要藉助一項240億歐元的官方“部分失業”(chômage partiel)計畫來支付數百萬暫時下崗的工人的薪水，政府預計2020年預算赤字將達到國內生產總值(GDP)的9%，是自第二次世界大戰以來的最高水平。

馬克龍認為，很多問題已威脅到世界秩序的穩定。但他並沒有掩飾自己的擔憂，即相反的情況可能發生，邊境關閉、經濟中斷和對民主制度喪失信心，將會加強試圖利用這場危機的威權主義者和民粹主義者的力量，匈牙利和巴西的事態發展便是例證。

“我認為這是一次對人類影響深遠的衝擊，”他表示。“為了挽救生命，我們已經讓半個地球停擺，這在我們的歷史上是空前的。”

“但它將改變全球化的本質，過去40年，我們一直生活在全球化中……我們曾經產生的印象是，再也沒有邊界了。它的全部意義在於越來越快的流通和積累，”他表示，“確實取得了成功。它擺脫了一些極權者，30年前‘柏林牆’倒塌；經過一些起伏，它讓數億人擺脫了貧困。然而，特別是最近幾年，它加劇了發達國家的不平等。顯然，這種全球化正走到它的盡頭，它正在削弱民主制度。”

當被問及遏制COVID-19疫情的手忙腳亂的努力是否暴露出西方民主國家的弱點、並突顯出中國等威權政府的優勢時，馬克龍大為惱怒。

馬克龍：顯然，在中國發生了一些我們不知道的事情

他表示，信息自由流動、公民可以批評政府的國家與真相被壓制的國家之間，沒有可比性。“鑒於這些區別、做出的選擇以及中國的現狀——我對之是尊重的——讓我們不要幼稚地以為，中國在處理這個問題上的表現好得多，”他表示，“我們並不知道。顯然發生了一些我們不知道的事情。”

法國總統堅稱，為了抗疫而放棄自由，將對西方民主制度構成威脅。“歐洲一些國家正在做出這種選擇，”他表示。此言顯然是指匈牙利以及歐爾班•維克托(Viktor Orban)“以法令治國”的決定，“我們不能接受這些。你不能以一場健康危機為由，放棄你最為根本的DNA。”

馬克龍特別擔憂歐盟和歐元。他表示，如果德國和荷蘭等較富有的成員國不表現出與受到疫情重創的南歐國家更多的團結，歐盟和單一貨幣都將受到威脅。

這種團結的形式應該是由共同債務資助的財政援助——荷蘭和德國政策制定者對此深惡痛絕，他們拒絕讓本國納稅人為希臘或意大利償還貸款。

馬克龍警告稱，如果不能向受疫情影響最嚴重的歐盟成員國提供支持，將幫助民粹主義者在意大利、西班牙或許還有法國和其他國家上台。

“這很明顯，因為人們會說，‘你們（歐盟）提供的這個偉大旅程是什麼？這些人不會在危機期間和危機過後保護你，他們對你沒什麼團結可言。’他模仿着政客們在談到歐盟和歐洲北方國家時會提出的民粹主義論點。“‘當移民來到你的國家時，他們叫你留住他們。當你爆發疫情時，他們叫你去處理它。哦，他們可真好啊。當歐洲一體化意味着向你出口他們所生產的商品時，他們是支持歐洲一體化的；當這意味着要讓你的勞動力來生產我們已不再在國內生產的汽車部件時，他們也是支持歐洲一體化的。但是，當歐洲一體化意味着要分擔負擔時，他們就不支持歐洲一體化了。’”

對馬克龍來說，富裕的歐盟成員國在應對這場危機的方式上負有特殊責任。他說：“我們正處在一個‘真相時刻’，也就是要決定歐盟是一項政治工程還是一項市場工程。我認為它是一項政治工程……我們需要財政轉移和團結，即便只是為了讓歐洲能夠堅持下去。”

馬克龍辯稱，無論如何，當前這場由COVID-19引發的經濟危機如此嚴重，以至於許多歐盟和歐元區成員國實際上已經無視歐盟條約中禁止政府援助企業的條款。

政府能否擰開財政和貨幣政策的水龍頭，以避免大規模破產並挽救就業崗位，將關係到馬克龍本人在法國不確定的政治未來。

預計今年法國的國民經濟將萎縮8%，再加上還要藉助一項240億歐元的官方“部分失業”(chômage partiel)計畫來支付數百萬暫時下崗的工人的薪水，政府預計2020年預算赤字將達到國內生產總值(GDP)的9%，是自第二次世界大戰以來的最高水平。

面對國內體制、經濟改革的重重困難，馬克龍已試圖在2022年大選前支持環保事業，並軟化自己的形象，以爭取左翼和綠黨(Greens)的支持。他希望2022年大選時他將再一次與極右翼的國民聯盟黨(Rassemblement National)領袖馬琳•勒龐(Marine Le Pen)在第二輪投票中對決。

COVID-19或許提供了一個機會，證明他正在努力地讓資本主義人性化。在他看來，這包括結束“過度金融化”的世界、加大努力以保護地球免受全球變暖的破壞，以及通過投資於境內產業——比如電動汽車電池，現在又多了醫療設備和藥物——來加強法國乃至整個歐洲的“經濟主權”；歐盟在這些行業已變得過度依賴中國。

馬克龍表示，人們意識到，如果各國能夠為了減緩疫情而對各自的經濟做出一些以前想不到的事情，那麼他們也可以拿出同樣的決心來阻止災難性的氣候變化。人們開始明白，“生死攸關的時候，所有人都會毫不猶豫地做出非常深遠、無情的選擇。氣候風險也是如此。”他說，“像我們現在經歷的呼吸窘迫綜合征這樣的大流行病過去似乎非常遙遠，因為它們總是止步於亞洲。氣候風險現在也似乎非常遙遠，因為它影響的是非洲和太平洋地區。但如果它來到了你的面前，那就是時候清醒過來了。”

馬克龍將COVID-19帶來的窒息恐懼與大氣污染的影響相提並論。“當我們走出這場危機的時候，人們將不再接受呼吸骯髒的空氣。”他說，“人們會說……‘我不同意社會的這種選擇，讓我呼吸這樣的空氣，讓我的寶寶因此患上支氣管炎。要記住，你曾為了新冠疫情而叫停了一切，而你現在卻要我呼吸糟糕的空氣！’”

然而，當被問及在領導力方面學到了什麼的時候，他坦率承認，現在判斷這場全球危機的走向還為時過早。馬克龍表示，他對自己的國家、對歐洲和世界，對自由和民主制度有着堅定的信念，但最終而言，在面對不可抗拒的事態發展時，需要的品質是謙遜和決心。

“我從不想象任何事情，因為我總是把自己放在命運手中。”他說，“你必須為自己的命運做好準備……因此，這就是我的態度，準備推動自己的信念，為這些信念而戰，與此同時，我也準備試着去理解那些以前想不到的事情。”