恐出現暴力螺旋 封城期間法國多處城郊警民對峙

原本警民關係就敏感難辦的郊區，在封城之後暴力頻發，警察難以限制人們在家，也難以讓警民關係重回正軌。

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法蘭西島大區近郊最近警民暴力對峙急速攀升，這一切都在上周六一名慣犯摩托車騎手撞到了警車上（警方表示，事發時車手未佩戴頭盔，從右側超車，正巧一名警察開車門，騎手撞到了警車車門上，墜落時腿部骨折。警方稱並無暴力對待騎手，而是立刻趕過去幫助他；但騎手律師表示，需要司法真相。目前騎手已入院治療，呼籲郊區人們不要繼續暴力與警方對峙），雙方發生衝突之後白熱化。周日，事發地維勒諾夫-拉加藍周邊出現以下情況：數十個集裝箱被點燃，警察成為莫洛托夫雞尾酒炸彈瓶等投擲物的攻擊目標，警察則以催淚彈和40毫米橡膠防暴彈還擊。短暫的平靜之後，民眾又向警察投擲煙花和土製爆炸物，一直持續到本周二深夜。從南特爾到阿斯涅爾-蘇塞納，巴黎大眾交通公司的公交車窗戶被砸碎，集裝箱和汽車被點燃；熱內維利耶一輛警車被煙花擊中；克里希，莫頓，克拉瑪，維勒班特，諾伊-蘇馬恩等地均有局部騷亂和發散性衝突增多的跡象。周一到周二夜間，一隊正在巡邏的警察在香特盧-雷維涅遭遇數十人襲擊，警察不得不使用槍榴彈發射器才得以脫身。塞納聖德尼也未能倖免，這裡成為了不時發生的衝突劇場。警方表示，截至目前各地對警察的襲擊之間並無明顯關聯，但費加羅報引述分析人士的觀點認為，情況很複雜，希望不要觸發“暴力螺旋”。

法蘭西島之外情況也不容樂觀：斯特拉斯堡出現了針對消防員的埋伏攻擊，圖盧茲有人設立路障，圍攻警察。這些都讓多地議員考慮是否要實行宵禁，增派軍人協助警察，強制讓人們遵守封城限足令，同時查找爆炸物來源渠道。但同時，法國國家警察工會秘書長表示，滋事的青少年與警察關係已經緊張，警察管理很棘手，“警察內部流傳着一些非正式的命令，讓他們不要管理的時候太嚴格，因為擔心衝突普遍化”。

在一封寫給政府的信中，士官工會警告，“國家需要重掌共和國失去的領地”，而法國此前因為擔心監獄中出現聚集性疫情，釋放了數以千計的罪犯。士官工會擔心，這些人大概率會成為城郊暴力現象的帶頭人物。內政部表示，目前有62隊防暴武警和109隊機動武警可隨時增援，總人數約兩萬人，抗擊城鎮暴力。內政部發言人塞澤表示，警方沒有人數方面的問題，“目前的騷亂集中度依然比較弱”。從上周末到現在，全國約50個城市出現暴力，而2005年的三周暴亂期間，約1萬輛車，超過3百棟樓，包括宗教場所被焚毀。為了防止悲劇重演，內政部稱接下來幾夜將強化監控。