“一罩難求”：法國北部多地出現自動售口罩機

“一罩難求”難倒了多少想在疫情中保護自己的民眾。法國前衛生部長、上法蘭西大區(Hauts-de-France)區長貝特朗先行了一步。在他主政的大區中好幾個城市陸續出現銷售口罩、手套、免洗消毒劑的自動機。民眾排隊購買時對記者表示，4歐元一副口罩，貴是貴了些，但疫情逼迫，不得已而為之。總理菲利普認為，5月11日解禁後，公共交通等地將強制性要求民眾戴口罩。

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5月11日將在全法國範圍內逐步解除禁足令。公交、超市等地必須戴口罩的呼聲越來越高。尼斯市從4月24日開始向民眾免費發放口罩。巴黎(Paris)、南特(Nantes)、圖盧茲(Toulouse)、瓦朗斯(Valence)、漢斯（Reims）都表示會跟進。巴黎女市長伊達爾戈許諾說，解禁時將向民眾發放2百萬隻口罩。

除從中國大批訂購口罩之外，法國地方政府動員像米其林輪胎這樣的大廠改制口罩；同時民間也展開製作口罩的行動。法國北部城市裡爾的市政廳從這個星期開始改成了臨時口罩生產車間，60多名志願者在市政廳製造口罩。

總理菲利普在4月19日的一次記者招待會上明確表示，5月11日解禁時，巴黎地鐵等公交上會要求大家必須戴口罩。既然從建議戴口罩升為必須戴的強制性規定，那麼就存在一個發放的問題。

在總理推出解禁詳細措施之前，法國媒體報道說，政府會考慮讓市政府、郵局、煙點或大型超市來完成這項繁瑣但必須要做的事情。上法蘭西大區(Hauts-de-France)在市區內開始試行自動售口罩機後，有的製造商正在和大型超市談判，想在超市進口處設置自動機。

全法本土有2萬多個藥房，本可以讓藥房來承擔這項“任務”。但當記者採訪他們時，藥房老闆表示，他們已經負責給醫護人員發放口罩，疫情讓他們很少有休息的時間，工作量已經很大了。

政府要考慮的另外一個問題就是該不該收費？法國中間派政治家、前總統選舉候選人弗朗索瓦·貝魯（François Bayrou）不贊成免費發放。他對記者表示，至少應該收回成本費用。

法國衛生部長和政府發言人此前一直表示，應該把醫用口罩留給最需要的醫護人員，沒有癥狀的民眾沒必要戴口罩。而23日巴斯德研究院在病毒源頭之一的Crépy-en-Valois城市做的調查顯示，有17%沒有癥狀人在感染周圍的人，這個數據是驚人的。

面對科學，法國政府不得不改變此前“可戴也可不戴”說法，在公共場合嚴肅考慮強制性必戴口罩的防疫措施。根據23日《世界報》的報道：法國每個月需要2.5億隻口罩才可以滿足大家的需求；而法國本土目前的月產量在4千萬左右，剩餘的1/6隻能靠進口。