法國新冠疫情下的“齋月”

法國穆斯林的法國伊斯蘭教事務委員會23日宣布了齋月的開始日期。周五為迎齋月，幾名首席教主將在五區巴黎大清真寺（Grande Mosquée de Paris）祈禱，全程將舉行視頻直播。法國總統馬克龍22日晚召見了法國清真寺聯盟主席穆罕默德•穆薩維（Mohammed Moussaoui）等人，闡明了禁足令期間應該遵守的防疫措施。

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聯盟主席穆薩維告誡媒體，今年的齋月十分特殊，法國穆斯林做好了一切準備。所有的清真寺在6月中旬之前全部關閉。齋月期間，親朋好友和鄰舍之間不能搞聚餐或家庭聚會活動。，每夜宵禮後自願履行的功拜“泰拉威”(tarawih)禱告也一併被取消。

政府在通告中還提醒道，疫情下的齋月中，大家切實做好個人防護，不聚集、不紮堆、不串門，嚴格遵守政府防疫舉措。

聯合國秘書長古特雷斯4月23日在齋月到來之際發表致辭，向全世界億萬穆斯林致以最熱烈的祝願，同時再次呼籲全球立即停火，團結一致共同抗擊新冠疫情這一共同的敵人。

古特雷斯表示，“今年的齋月將是一個異乎尋常的齋月。許多社區的活動勢必會受到抗擊冠狀病毒大流行措施的影響。與此同時，衝突地區的人們則將再次在戰爭和不安全的陰影下慘淡度過齋月。”

古特雷斯表示，《古蘭經》的經文說“如果他們傾向和平，你也應當傾向和平”，在疫情全球大流行之際，實現全球停火，共同抗擊病毒至關重要。

古特雷斯同時表示，“齋月的意義還在於支持最脆弱的群體”，在許多國家因為疫情而關閉國門之時，“穆斯林世界的政府和人民忠於信仰，以伊斯蘭熱情和慷慨的優良傳統幫助了逃離衝突的人們”。他向全球的穆斯林表示感謝，稱讚“這是當今世界最寶貴的教訓”。

古特雷斯祝願所有穆斯林“在這艱難的時刻......慈悲為懷、增進團結、飽含同情之心”，共同度過一個慷慨和祝福的尊貴齋月。