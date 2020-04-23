法國科學家將測試尼古丁對新冠病毒的療效

新冠病毒（COVID-19)究竟還有多少未解之謎？最近，法國幾位醫生和多個領域的科學家共同研究的一項成果發現，因為尚不明確的原因，吸煙者感染新冠病毒後癥狀相比非吸煙者輕，進而引發出尼古丁能幫助抵抗病毒的猜測，相關臨床測試也即將上馬。但研究人員特彆強調這絕不是鼓勵大家吸煙的理由,煙草和尼古丁對身體有害。

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費加羅報報道，巴黎皮提耶-薩爾佩特里爾醫院（Pitié-Salpêtrière）內科2部主任紮伊爾· 阿姆拉（Zahir Amoura）教授說，一切都起源於直覺，他的一名學生，馬克多 ·米亞拉（Makoto Miyara）醫生三月中旬引起了他對中國住院患者吸煙率偏低報道的關注。最初他也保持懷疑態度，因為那個研究其實並沒有特別堅持這一點，而且潛在的偏見非常大。尤其這個引起肺部感染的疾病卻能遠離吸煙者的說法聽起來非常誇張。但在米亞拉醫生繼續堅持下，他們就還是決定開始研究，看看這種假設到底是否站得住腳。首先，他和同事們對本院新冠患者進行一番調查後發現，吸煙者的比例非常低，這個結果讓他們決定立刻展開強有力的流行病學研究來證明這種奇怪的現象。因此，他們去拜訪了皮提耶-薩爾佩特里爾的公共衛生部門負責人： 佛羅倫薩·圖巴赫（ Florence Tubach）教授。

圖巴赫教授告訴費加羅報，“我們非常仔細地收集了將近500名患者的吸煙狀況，並考慮了年齡和性別這兩個主要混雜因素，”在開展研究不到一個月的時間裡，就毫不含糊地得出了自己的結論：吸煙者患上這種癥狀的可能性降低了五倍，住院的可能性也降低了四倍。 她說：“在流行病學中很難找到如此大的保護因素。” 如何解釋這種效果？ 尼古丁可以發揮作用的想法馬上浮現在腦海，但它扮演何種角色呢？

新冠病毒（Covid-19）是一種神經性病毒？

巧合的是，法國著名的神經生物學家 尚若（Jean-Pierre Changeux）這時也意外地介入了進來。他說，“當我看到Sars-CoV-2（引起新冠肺炎Covid-19的病毒）引起某些患者的嗅覺喪失時，知道這就是所謂的神經失眠症以及其他神經系統癥狀 。它使我聯想起了我曾經在其他病毒如流感病毒或脊髓灰質炎中觀察到的現象。 Sars-CoV-2可能是一種神經性病毒，即它至少部分地通過神經系統從嗅上皮擴散到嗅球，然後擴散到腦幹，再擴散到中心呼吸系統。”

這個想法將這位生物學家引到對狂犬病病毒聯想。他說， “病毒在腿咬傷腿，通過周圍的煙鹼樣受體進入神經系統，然後通過脊髓傳播到邊緣系統，在該系統中造成我們所知道的神經系統損害 “。他繼續說， “現在，如果我們看一下狂犬病毒外殼蛋白的基因序列編碼，我們會發現有一個非常奇怪的元素，非常接近蛇毒元素編碼結構……。” 這些病毒包膜蛋白具有一個“手指”樣的東西，可以使它們緊貼尼古丁受體並“打開”細胞“門”後可以侵入。

尼古丁在這種保護中的作用仍然是假設的，但它非常有吸引力。

尚若教授然後向巴斯德研究所的一位同事菲力克斯·雷伊（Félix Rey）詢問，是否發現新冠病毒的病毒序列與狂犬病病毒相似。 的確如此！ 生物學家強調說：“冠狀病毒的針狀體（排列在其表面的細小尖刺）中確實存在着類似於肽的序列，該序列能夠與尼古丁受體結合，從而構成侵入人體的一道門。”

報道指，尚若教授第一次想到這種情況時，他其實也還沒有意識到所謂的煙草保護作用。吸煙者仍然是處於危險中的人群。特別是因為他們的病情在住院時比其他人惡化得更快。換句話說，該理論與常識不符：尼古丁本應在感染中起保護作用，但現實似乎相反。 他和他的朋友塞吉·哈羅什（Serge Haroche，2012年諾貝爾物理學獎得主）談到了這個現象，後者告訴他，他兒子的同事，皮提耶-薩爾佩特里爾醫院的醫生們，也正在對煙草的可能保護作用感到疑惑。 ” 哈羅什的兒子於連確實在文章開頭提到的阿姆拉醫生的部門工作。 這是一個非同尋常的巧合！兩人迅速取得聯繫，並且每天互通電話。而且 “從臨床到基礎研究的交流都是富有成果的......”

尚若（Jean-Pierre Changeux），阿姆拉（Zahir Amoura），雷伊（Félix Rey）和米亞拉（Makoto Miyara）四人本周在科學院學報上發表了他們驚人的合作成果：“尼古丁對Covid-19具有預防和治療意義的設想”。

紮希爾·阿莫拉特彆強調，很顯然，煙草中有某種物質可以防止人被Sars-Cov-2感染，但是不能由此得出結論說應該吸煙。捲煙中的其他有毒有害物質也對人體很危險。 他說，“尼古丁在這種保護中的作用仍然是假設的，但顯然非常有吸引力。”

尼古丁透皮貼劑臨床試驗即將展開

為了證實他們的研究成果，阿莫拉決定儘快展開了進行三項臨床測試，以觀察尼古丁透皮貼劑是否對Covid-19具有預防或治療作用。這也是因為情況緊急而打破常規的做法。

但是，首先要記住煙草和尼古丁都不是無害的物質，並且絕對不應該嘗試使用貼劑或開始吸煙以保護自己免受病毒侵害。在法國，香煙每天造成200多人死亡，尼古丁仍然是非吸煙者的毒藥，如果使用量太大，尼古丁會引起心臟病發作。

參與這項試驗研究的著名煙草專家貝特朗·道森伯格教授說：“吸煙者很容易忍受比從未吸煙者會持續感到噁心的高100倍的劑量。”但是，藥房提供的尼古丁貼劑是為希望戒煙的吸煙者準備的，因此劑量也根據需要不同。

報道指，這三項測試尚未上馬。設置準備就至少需要兩到三個星期的時間。