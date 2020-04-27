法國政要:成立國際衛生法庭 究釀禍原因

法國在野黨右翼共和黨副主席紀堯姆·佩爾蒂埃（Guillaume Peltier）4月27日向法國國民議會提出一項議案，要求比照海牙國際刑事法庭模式，成立國際衛生法庭，調查中國當局與世衛組織在疫情大流行上的責任。

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紀堯姆·佩爾蒂埃接受《巴黎人報》記者亨利·韋爾內（Henri·Vernet）採訪時說， 我們有權知道為什麼中國和世衛組織撒謊。世界衛生組織有7000名僱員，年預算經費高達60億美元，為什麼要像鸚鵡學舌那樣重複中國的論據？

佩爾蒂埃表示，他想了解一個國家和一個國際組織的失敗或錯誤是怎樣釀成的。

首先想知道為什麼中國的冠狀病毒死亡人數字少到這個樣子？為什麼中國當局處罰那些發出疫情警報的人？為什麼中國當局極力淡化冠狀病毒的危害？

他說，世衛組織很可能去年秋天就知道中國最初的感染病例，為什麼沒有把這個情況告訴其他成員國？為什麼世衛組織在最初的警報發出後，沒有立即向全世界敲響警鐘？

佩爾蒂埃還指責歐盟沒有發回作用說，歐盟領導人為什麼在應對疫情過程中如此缺席？

他表示，有很多問題都跟全球大批量官僚主義態度有關。所以建立一個國際衛生法庭至關重要。他建議，這個國際衛生法庭可以比照1998年在海牙成立的國際刑事法庭的模式。

巴黎人報問他，在疫情大流行之際，難道最緊急重要的事情是建立一個法庭嗎？

佩爾蒂埃回答說，危機發生後，政治領導人的作用是處理這個危機造成的後果，但也要了解和解決導致危機的原因，避免危機再次發生。

他說，聯合國應該開始着手建立這樣一個國際法庭。法國作為聯合國常任理事國，必須參與其中，並說服合作夥伴。他最後說，我們向世衛組織提供資金，現在審判世衛組織那幫官僚的時候到了。