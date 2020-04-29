巴黎大區街頭髮放50萬隻免費口罩

巴黎29日早前去上班的人有了驚喜。在130多個火車站、地鐵站、公交車車站口出現了免費發口罩的公益活動。巴黎大區議會主席瓦萊麗·佩克萊斯（Valérie Pécresse）一大早出現在聖拉紮爾火車站進口處。她向記者表示，政府一再強調疫情還在繼續蔓延，坐公交必須戴口罩。為什麼要等到5月11日逐步解禁的時刻呢？！我們應該立即給每個乘客發放免費口罩。巴黎大區一早不到兩個小時共發放了50萬隻口罩，全部免費。

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全巴黎有近2百萬有地鐵和郊區快線月票的固定乘客。當然目前是在禁足期，乘客人數少了很多。29日一大早發放口罩的活動是給每個出門上班的乘客免費發放一包10個一次性的口罩。發口罩的同時，給乘客一張如何正確戴口罩和不要隨地亂扔的廣告。

乘客不用出具任何證明，排隊領取即刻。巴黎大區議會瓦萊麗·佩克萊斯（Valérie Pécresse）兩天前接受《巴黎人報》記者採訪時表示，她保證讓巴黎大區每個乘客戴上免費口罩。按照組織者的解釋，10個一次性的口罩可以供乘客使用一個星期。

法國總理菲利普28日下午向公眾披露了逐步解禁的具體方案。除幼兒園、小學、初中逐步複課以為，逐步恢復國家經濟生活也是解禁方案中的一個主要內容。

從5月初開始，衛生局負責人將於每天向公眾展示法國紅、綠兩種不同顏色畫分的省市圖。紅色代表疫情控制不達標的區域；綠色是可以“享受”寬鬆解禁方案的區域。但酒吧、咖啡館、餐館要等到五月底之後才可以知曉他們何時將被允許營業。從5月11日起，集會或聚會人數不得超過10人；海灘在6月1日之前不對公眾開放，公園和花園只在疫情不嚴重的省份開放。此外，2019-2020賽季的職業體育賽事尤其是足球比賽在5月11日之後暫不恢復，所有聚集人數超過5000人的體育賽事在9月份之前不會舉行。

按照國家規定，離家100公里以內的出行在5月11日以後將不在需要出示證明。仍被困在紅色省份的人們什麼時候可以遠行100公里以外的省份，目前不得而知。教師和警察局已經表示出他們對菲利普總理逐步解禁方案的擔憂，很多細節要各省和各市具體安排。如果要求省長和市長按照疫情來規定寬鬆式解禁方案或更具約束力的解禁措施，大家不知道要等到什麼時候。

至於口罩，巴黎大區的民眾對大區區長佩克萊斯（Valérie Pécresse）先行一步的做法表示讚賞。其實，總理菲利普在宣布解禁措施時表示，5月11日才開始規定大家一定要戴口罩坐公交。佩克萊斯認為政府防控疫情不得力，希望自己能夠貢獻更多的力量。

值得一提的是，29日在巴黎大區發放的免費口罩生產地是浙江。2018年中旬，法國巴黎大區曾和中國浙江省簽署拉近兩地人民和企業的距離的合作協議，協議有效期為10年。

4月4日，佩克萊斯（Valérie Pécresse）接受法國電視一台採訪時曾表示，政府在3月底批准大區可以自行訂購口罩。她通過與中方的合作，向中方訂購了3千萬隻口罩。其中6百萬將面向巴黎公交乘客；2百萬已發送給醫護人員。她還希望城市自由職的醫生、上門護理病人的護士、藥劑師、養老院等地都可以享用她從中國訂購的口罩。

在疫情沒有明顯緩解的法國，口罩是緊俏貨，競爭非常激烈。很多大區有錢訂不到貨。但大區區長佩克萊斯（Valérie Pécresse）胸有成竹地表示，政府無法做到的事情，她希望盡一分力能夠彌補上。