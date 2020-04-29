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歐洲多國出現兒童罕見炎症疾病 查找是否與新冠病毒有關

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Le ministre de la Santé Olivier Véran préoccupé par une mystérieuse maladie grave touchant les enfants
Le ministre de la Santé Olivier Véran préoccupé par une mystérieuse maladie grave touchant les enfants © AFP
作者： 法廣

在法國，從4月中旬以來，約有15名兒童出現一種罕見的疾病，發病後全身有炎症，病況類似川崎症(Syndrome de Kawasaki)。幸運的是目前還沒有孩童死於這些併發症。衛生部長維蘭（Olivier Véran） 29日在國會答覆議員質詢時說，“這是一種炎症性疾病，可在其他地方由病毒或細菌性傳染病引發，也有可能是對疾病的繼發性炎症反應。我們非常重視，是時候進行臨床研究和科學研究了。”

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維蘭表示，英國，意大利，西班牙，瑞士等國的兒科醫生都在共同努力，研究是否與新冠病毒有關連，但在確定的病例中，有一些對新冠病毒呈陽性反應，有些則沒有，而這也不意味着他們沒有感染冠狀病毒。

英國國民保健署（NHS England）28日向當地醫生發出緊急警報，在倫敦和部分地區，過去的三星期內發現不少兒童患上了全身炎症反應綜合症。這些顯示出身體存在嚴重炎症的病例，具有中毒性休克綜合症（ toxicshock syndrome）和非典型川崎病的共同重迭特徵，它們的血液參數跟兒童患上嚴重武漢肺炎時的數值一致，得了這種病的兒童有心臟腫脹，同時還會出現胃痛、心臟炎症和包括嘔吐、腹瀉等胃腸道癥狀，有些患有皮膚疹等，部分兒童甚至死亡。

意大利北部的醫生們最近也發現，突然出現了大量9歲以下兒童的重病患者，這些孩子的癥狀類似川崎病。一位兒科心臟專家就透露，在過去的1個月內，一家城鎮醫院內，已經發現了20多例兒童血管炎症患者，是平時1年出現類似病例數量的6倍，讓所有的醫生感到震驚。

他們懷疑，這些跡象表明，可能是“感染後的炎症反應”，也就是，感染了新冠病毒，身體試圖抵抗感染時它會不知所措，導致免疫系統過度運轉。不過，專家也表示，不排除是其他病原體引起的。

 

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