歐洲多國出現兒童罕見炎症疾病 查找是否與新冠病毒有關

在法國，從4月中旬以來，約有15名兒童出現一種罕見的疾病，發病後全身有炎症，病況類似川崎症(Syndrome de Kawasaki)。幸運的是目前還沒有孩童死於這些併發症。衛生部長維蘭（Olivier Véran） 29日在國會答覆議員質詢時說，“這是一種炎症性疾病，可在其他地方由病毒或細菌性傳染病引發，也有可能是對疾病的繼發性炎症反應。我們非常重視，是時候進行臨床研究和科學研究了。”

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維蘭表示，英國，意大利，西班牙，瑞士等國的兒科醫生都在共同努力，研究是否與新冠病毒有關連，但在確定的病例中，有一些對新冠病毒呈陽性反應，有些則沒有，而這也不意味着他們沒有感染冠狀病毒。

英國國民保健署（NHS England）28日向當地醫生發出緊急警報，在倫敦和部分地區，過去的三星期內發現不少兒童患上了全身炎症反應綜合症。這些顯示出身體存在嚴重炎症的病例，具有中毒性休克綜合症（ toxicshock syndrome）和非典型川崎病的共同重迭特徵，它們的血液參數跟兒童患上嚴重武漢肺炎時的數值一致，得了這種病的兒童有心臟腫脹，同時還會出現胃痛、心臟炎症和包括嘔吐、腹瀉等胃腸道癥狀，有些患有皮膚疹等，部分兒童甚至死亡。

意大利北部的醫生們最近也發現，突然出現了大量9歲以下兒童的重病患者，這些孩子的癥狀類似川崎病。一位兒科心臟專家就透露，在過去的1個月內，一家城鎮醫院內，已經發現了20多例兒童血管炎症患者，是平時1年出現類似病例數量的6倍，讓所有的醫生感到震驚。

他們懷疑，這些跡象表明，可能是“感染後的炎症反應”，也就是，感染了新冠病毒，身體試圖抵抗感染時它會不知所措，導致免疫系統過度運轉。不過，專家也表示，不排除是其他病原體引起的。