法國財長勒梅爾 : 將大力加強對外來投資審查保護本國企業

法國經濟財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）4月29日表示：為保護受2019冠狀病毒疫情疫情重創的本國企業，將加強對外來投資的審查。

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在接受法國電視台LCI接受時, 勒梅爾表示，現在只要非歐洲投資者在法國大型企業的持股比例達到10%以上，就會受到到法國政府的審查。因為「在這個危機時期，某些企業會非常脆弱…可能會被外國競爭者以低價收購，我不會讓這樣的事發生。」

而在今年1月，法國才將某些戰略性產業須經政府審查的外資持股比例門檻由原定33%降至25%。所謂戰略性產業的定義,目前包含國防、能源、航太和運輸業；但勒梅爾表示，還將把生物科技產業納入戰略性產業之內。

由於受疫情影響, 經濟活動急劇下降，法國3月17日中午開始實施的禁足令後的第一個經濟現況調查報告已經顯現, 法國央行行長說：“每兩個星期的禁足令讓我們損失了年度GDP的1.5％和額外的公共赤字的1％，”

4月 14日, 法國政府預計：2020年法國國內生產總值GDP將下降8％。 而法蘭西銀行當時曾估計法國第一季度的國內生產總值大約收縮了百分之六。法航-荷航集團全球範圍內運力削減了70%至90%，停飛了旗下所有A380 和波音747大型客機。航空公司早前已向政府請求緊急援助。

法國政府24日宣布法國航空公司與雷諾公司將分別獲得政府70億歐元與50億歐元支持。法國經濟與財政部長勒梅爾強調，法國政府將幫助企業走出困境，即使因為救助企業背上大量債務，也不願看到大量企業倒閉。