拉烏爾（Didier Raoult）：研製疫苗是再蠢不過的挑戰

法國地中海傳染病研究所所長迪迪埃·拉烏爾（Didier Raoult）4月30日在馬賽研究所接受了法國全天候電視台BFMTV記者採訪。他認為已經康復的患者具有免疫力；不認為會有二次疫情大爆發。他在採訪中回擊了美、加等國醫學專家對氯喹療法的批評。拉烏爾還表示，研製疫苗是再蠢不過的挑戰了。

廣告 繼續瀏覽後續

BFMTV記者問：保守醫生對您的治療方案提出了質疑甚至是批評，您仍然堅持氯喹治療的臨床研究結果嗎？

拉烏爾答：我不是算卦的，我是臨床實踐者。我喜歡做的事情是積累經驗、用確實的數據說話，以便治療起來查看療效。

針對美國、加拿大等國對氯喹療效的批評，迪迪埃·拉烏爾回應說，氯喹是已經存在了近80年的老藥，全世界1/3的病患服用過這種藥。法國一年的銷量在3千6百萬片。1/8的美國病患一年至少服用一次。他不明白為什麼要質疑這麼常用的藥。

拉烏爾告訴法國記者，氯喹對這種新型冠狀病毒在體外是有效的；而阿奇黴素（Azithromycin）是有效的消炎藥，它也是阿司匹林之外全世界處方開得最多的藥。這兩種藥是最普通、常見的藥物。拉烏爾直截了當地說，正因為他在治療患者上找出了極簡單的組合，才會招惹來其他同行的不服。

拉烏爾對法國全天候電視台BFMTV記者表示，忽然間，國家認定的醫學研究院所有人都說，拉烏爾在做可怕的事情、好像我犯了什麼罪。我從來沒有聽說過如此奇特的事情，真是前所未聞。很多人對我展開了異想天開的指控。

BFMTV記者問：您對研治新冠疫苗如何看？

拉烏爾答：疫苗並不是正確的解決方案。新冠肺炎是還沒有萬靈藥的病毒，去尋找無法免疫疾病的疫苗，這不是再蠢不過的挑戰嗎！c’est un défi idiot！"

拉烏爾回述到，為給艾滋病找疫苗找了好幾十年，花費了300億美金，結果又怎麼樣！他認為，當人們不知道如何醫治一種傳染病時就會把希望寄託在疫苗上。他還認為，在研製疫苗上不應該展開一場實驗室間的爭奪戰，而是應該學會變通，設法減輕病人的痛苦。

拉烏爾還自信地表示，要想讓疫苗成為新冠病毒成為一種全球公共衛生工具的保護傘，這個成功率是零。但他也不排除會有令他驚喜的意外好消息。

他對記者表示，今年3月11日在法國成立的“國家科學理事會”都是些你情我願的組合體。他不可能和這些人開戰。因為這些人自己都不知道自己在說些什麼。言下之意是他們是外行。

在防治疫情上，專門向法國總統馬克龍提建議的“國家科學理事會”由巴斯德研究院和法國國家健康與醫學研究院(INSERM)等醫學人士組成。理事會成立不久的3月25日，拉烏爾毅然宣布自己退出。

記者問：在微生物學家的眼中，北半球和南半球產生了接受與不接受的“大裂痕”。為什麼有如此大的差別呢？

拉烏爾答：南半球不富裕的國家，他們大量使用了氯喹，然後是羥氯喹和阿奇黴素，死亡率很低。而聳人聽聞的是，此次最富有的國家第一次出現如此高的死亡率。法國新冠病毒死亡人數已經高達24376人。

拉烏爾告訴法國記者，法國是唯一一個不讓使用氯喹療法的國家。其他國家要麼開展氯喹治療的臨床研究、要麼接受診療方案。他還表示，所有接受氯喹治療病患國家的死亡率都低於我們。

法國記者表示，印度是世界氯喹生產大國。美國和巴西總統都曾經讚賞拉烏爾提出的氯喹療法。非洲的貝寧、喀麥隆、布基納法索、塞內加爾等國，接受氯喹療法國家的死亡率都低於歐洲發達國家。法國衛生局和歐洲藥品管理局（EMA）均下結論說，“尚未證明”氯喹和羥氯喹對新冠病毒治療起到了有益作用。

法國地中海傳染病研究所所長迪迪埃·拉烏爾（Didier Raoult）很肯定地表示，康復者將具有免疫力。他不認為疫情會二次大爆發，因為他說，沒有出現過呼吸道感染再次爆發的情況。他還表示，人們總是着魔地聯想西班牙流感。高舉這個大棒來嚇唬老百姓。

迪迪埃·拉烏爾2003年對在中國流行的薩斯進行了長期研究，此後發表了有關流行病風險報告。他曾預言，這場病毒在法國會奪去上萬人的性命。他目前更關心的是新冠病毒患者康復後的後遺症。他告訴記者，他會把精力放在如何治療包括無癥狀者後遺症的臨床研究上。