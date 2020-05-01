如何看懂法國疫情三色省圖？

再有10天法國將正式逐步解禁。地方政府設法配合和總理提交的方案，做好防疫工作。5月1日，衛生部提交了第二版本的省份三色圖。圖上更改此前被劃為紅區的洛特(（Lot）、謝爾(Cher)、上科西嘉(Haute-Corse)三省的紅色區域畫分，上述三省已變為疫情緩解的綠區。衛生部長維蘭(Olivier Véran)4月30日提交了第一份紅、綠、橙三色省圖。30多個疫情嚴重的省份主要集中在巴黎大區和東北部地區。這份三色省圖將在解禁前的5月7日進行調整，大區區長和省長將酌情決定商業和學校複課的情況。

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在5月11日仍保持在紅區的省份，初中學生不得複課、公園等公共場所必須關閉。幼兒園、小學在嚴格遵守防疫規定下逐步恢複課程。疫情得到控制的綠區主要集中在南部、大西洋沿岸的西南部和西北部地區。目前處於橙色區域的省份在解封之前，將逐步改劃為綠區或紅區。

衛生部長維蘭在提交這份三色省圖時解釋說，國家根據地方衛生局提供的三個數據來畫分省份的疫情級別。

一：近一個星期以來確診病例比率，超過10%的省份歸為紅區；

二：重症監護病床佔用率；

三：地方檢測疑似病例機制是否健全。

4月30日第一版三色省圖公布之後，法國三個省省長提出嚴正抗議。抗議的三個省份分別是圖盧茲上方的洛特省(（Lot）；一個是中部地區的謝爾省(Cher)；第三個是上-科西嘉省(Haute-Corse)。上-科西嘉省省長西梅奧尼(Gilles Siméoni)對媒體表示，下-科西嘉島新冠病毒死亡率比我們多得多，不明白為什麼把我們被劃為疫情嚴重的紅區。

西南部被橙色和綠色包圍着的洛特省(（Lot）省長也大為不解。他告訴媒體，洛特省死亡率很低，為什麼被畫歸紅區。洛特省急救人數比率佔11.3%；上-科西嘉島為26.9%；謝爾省為31.6%。

而疫情爆發初期非常嚴重的上萊茵省（Haut-Rhin）和下-萊茵省（Bas-Rhin）都已經被畫歸綠區。

法國衛生部長維蘭解釋說，這張三色省圖不會是一成不變的，隨着疫情的緩解，衛生部門會隨時調整。洛特省省長還表示，地方衛生局上報的重症病例數據是錯誤的，他希望政府能夠重視此事。

法國總理菲利普提交逐步解禁方案的目的是，不希望疫情較輕的省份再發生病床床位緊張的局面。5月11日逐步恢復經濟、社會生活之後，如果管制好公共交通、如果管理好人流擁擠的菜市場？到目前為止，每位家長對孩子開學日期和政府所將採取的防疫措施了解得不清楚。法國記者已經在驚呼：“畫分不同顏色的省份開學時間讓人頭疼？”