歐元區2020年衰退5%到20%

歐洲央行主席克莉絲汀-拉加德4月30日表示，歐元區今年經濟狀況是“災難性”，呼籲成員國做好準備，拿出更強力的支持方案。

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拉加德表示，歐元區衰退程度今年幅度在5%到20%這個區間，收縮幅度“前所未有”：自1995年開始記錄數據以來，今年第一季，歐元區區內生產總值下跌3.8%，法國下跌5.8%，西班牙下跌5.2%，意大利下跌4.7%，這些令人暈眩的數字無一不是歷史性的。拉加德表示，這是封城限足令的效果，但需要注意的是，第一季度的封鎖令從3月才逐漸實施，就已經造成如此慘重的影響，那麼很難想象第二季度，如果保持封鎖，將會是何種景象。就算逐步放開，整個4月也是幾乎全部關閉的，有跡象顯示，和第一季度相比，第二季度歐元區區內生產總值下跌幅度要達到15%。

到處都亮起了紅色的信號燈。拉加德說，“起初，只是部分領域遭受重創，尤其是旅遊，交通，娛樂產業，但之後逐漸是經濟全部領域都關閉，而數據上的跡象，才剛剛顯露出來”。“消費指數自由落體，工作市場嚴重惡化，製造業和服務業都如此”。拉加德強調，德國已經有超過70萬企業為員工報了技術性失業，法國逼近43萬家，涉及人數超過1千萬。意大利這一數字是6百萬。拉加德說，由於不知道封鎖令還有多久，疫情還是否可控，餐飲旅店是否可以重新開放，消費者是否有膽量迴流，預估經濟情形的工作“越來越難”。包括通脹率，歐元區4月份通脹為0.4%，一年前這一數字是1.7%。乍一看，似乎歐元區接近通縮，但背後的元素很多：能源價格暴跌，食品價格飆升，尤其是生鮮食品，價格暴漲7.7%。

歐洲央行曾在3月緊急宣布，年底前購買7500億歐元的歐元區成員國債務，以支持成員國度過難關；與此同時，歐洲央行還再次降息，向尤其是中小企業貸款的銀行可享受-1%的利率，而不再是-0.75%。但4月30日，歐洲央行沒有再發布任何重大支持計畫。按照每天50億歐元的節奏，這一經費將在秋天耗竭。但歐洲央行承諾市場，準備好增加應對大流行病的預算，“時長和力度都將視需求而定”。業界認為，央行此次“暫停”，是為了等待更清晰的情況輪廓，6月或許會再次提升援助計畫，把援助款額度提高到1萬億歐元。這也讓成員國有時間尋找各自的緩解方案，尋求共識。拉加德說，“3月央行宣布援助方案後，現在，球到了成員國各自政府一邊了”。