哪兩件事情讓法國人在解禁後會感到不爽？

法國衛生部長維蘭和內政部長卡斯塔內5月2日下午舉行聯合記者招待會，提交法律草案，將3月24日啟動的“全國公共衛生緊急狀態法”延長兩個月，至7月24日。這項法律草案周一下午將提交給參議院，然後提交國民議會討論投票。其中較有爭議的是成立全國病毒糾察隊 « Brigades Covid »以及建立追蹤病毒接觸者 « Contact Tracing »信息。

廣告 繼續瀏覽後續

七項內容中，包括5月11日起，進入法國國境的人自行隔離14天；確診者將按國家要求被隔離治療。拒絕接受醫治者將實施強制措施。具體細節例如隔離期限、地點、病情跟蹤等議題，衛生部再和專家們商討之後陸續出台。

病毒糾察隊 « Brigades Covid »

為了不讓疫情加重，政府把全法96個省分為輕、重、緩三級，敦促各省加大監測力度。為了阻止病情的傳播，政府又規定，在公共交通等地必須戴口罩，西班牙從5月2日期已經實施了公交必帶口罩的硬性規定。

為了保證乘客的安全，法國政府準備抽調警察、保安隊、憲兵隊退役自願者、鐵路維護治安者和商業競爭管理機構服務代理，組成一個“病毒糾察隊” Brigades Covid。糾察隊將監督防疫措施實施的情況，違者將被酌情罰款。

這個糾察隊將對違規出行、外出不戴口罩、確診拒絕隔離、隔離期擅自外出的人開罰單。還有消息傳出說，公交部門準備對不戴口罩乘坐地鐵等公交的乘客給予135歐元的罰單。

此項法律草案還在討論之中，糾察隊在何種情況下可以監視一個被隔離的病患，目前還沒有出台具體的條文。5月初以來，西北部地區的地方官員和商人在網上發起了“開發沙灘”的呼籲簽名活動。法國內政部長卡斯塔內2日明確表示，法國南部和大西洋沿岸的所有沙灘在目前這個階段統統不得對外開放。按計畫，法國準備在5月11日逐步解禁，除外出不再在需要隨時攜帶“證明”以外，還不可走出離家100公里以外的區域。緊急狀態法延長至7月24日中會有更多細節出台。

追蹤病毒接觸者 « Contact Tracing »

為了抑制病毒的進一步傳播，法國衛生部長和內政部長2日披露的緊急衛生狀態延長令中包含建立病患病歷檔案的條文。具體規定是，化驗結果成陽性之後，門診醫生或醫院有權建立追蹤病患接觸者的檔案。

隨後，醫保系統也將設立病患接觸者的名單。最後是地方衛生局全面調查是否有群聚感染的情況發生。維護人權律師表示，政府在提交這份病例跟蹤方案時是否會將病例檔案轉交給非醫療系統的行政部門。因在法國，每個病患的病例是不對外公開的。上班族中，各級領導也沒有權力查看職工的病例檔案，只有勞務醫生有病情“知情權”。但新冠病毒疫情給法國病患隱私帶來新的挑戰。