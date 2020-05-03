法國出現首例新冠人傳動物病例

著名的巴黎南郊阿爾福特獸醫學校(Ecole vétérinaire d’Alfort)研究人員表示，一隻貓被染上新冠病毒。他們提醒患病者不要接觸自己的寵物。另外過去24小時，法國報告有135人死亡，單日死亡人數繼續在下降，急救人數仍在趨緩，總死亡人數達24895人。在被延長兩個月的公共衛生緊急狀態草案討論之前，法國衛生局表示，來自“申根、英國的歐盟公民”將不被要求實施隔離。

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另外，法國博比尼(Bobigny)急救科主任科恩Yves Cohen3日對BFMTV全天候電視台記者表示，他們對全院最初所有病例重新進行了病毒PCR檢測，發現第一例新冠病毒病例出現時間在2019年12月27日，比官方預測的1月24日早了近一個月。

法衛生部長：不能鬆懈 否則前功盡棄

法國衛生部長維蘭周日接受《巴黎人報》記者採訪時表示，如果5月11日新冠病毒傳染率有所上升的話，政府有可能不立即解禁，會酌情延長禁足令。

法國衛生部長表示，離逐步解封還有一個多星期的時間。很多法國人早已失去耐心，外出的次數和時間增多、加長。他表示，如果大家鬆懈讓、導致病毒鍋蓋被“掀開”的話，我們就會前功盡棄。

法國政府發言人尼迪亞耶(Sibeth NDIAYE)3日表示，新冠病毒感染率曾是0.5；而現今升為0.63。也就是說，10位感染者，到了下個星期就會有6個而不是5個人被感染。她提醒大家千萬不可掉以輕心。

世衛組織傳染病危害管理部門主管西爾維-布萊恩德（Sylvie Briand）5月3日再次提醒說，儘管氯喹醫治新冠病毒取得了令人鼓舞的效果。但專家僅在實驗室和一小群患者中積累了少量的臨床經驗。我們還需深入觀察它的療效，最終等待氯喹醫治效果令人滿意時再推廣。