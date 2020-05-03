網民怒斥家樂福趁”疫“打劫 法媒揭是fake news

5月4日開始，法國很多超市被允許開始出售醫用和民間布制口罩。5月3日臉書上流傳的一張照片讓網民大怒。他們罵家樂福是“強盜”“趁”疫“打劫 ”。我們從這張照片中可以看到一個家樂福上架的口罩廣告上寫着：一次性醫用口罩，1包50個口罩共60歐元。“憤怒白衣天使”對超市賺錢賣醫用口罩表示極大不滿。

廣告 繼續瀏覽後續

仔細算過是1.20歐元口罩，這超過了政府規定的一次性醫用口罩0.95生丁的價格。法國國內電台網站立即看出消息表示，照片上的家樂福不在法國，是摩納哥港口城市豐維埃耶（Fontvieille）的家樂福。

摩納哥疫情有了緩解之後，政府允許超市從4月27日開始出售醫用口罩，但摩納哥並不像法國對緊俏的口罩限了價。法國國內電台記者表示，法國各大、小超市從周一(5月4日)開始有權出售口罩。

政府對一次性的醫用口罩規定了出售價格，但是對民間制的布口罩沒有明確的規定。家樂福董事長施瓦茨(Raimund Schlcher)對法新社記者表示，從周一開始，我們在超市出口會上架醫用口罩，價位是0.60生丁，有5個一包的；也有10個一包的。

施瓦茨還表示，我們會對顧客限量，一人只能購買一包。這樣可以保障更多的人可以買上急需的口罩。至於民間造的布口罩，施瓦茨表示，布口罩有的不到一歐元；最貴的也超不多3歐元一個。價格高的布口罩清洗的次數可以多一些。

摩納哥城(Monaco-Ville)“岩石區”(Le Rocher)僅對藥房出售的口罩限價。外科醫用口罩價格為2.5歐元；FFP2口罩貴很多，要7.5歐元一個。法國財政與經濟國務秘書帕尼埃-魯納歇（Agnès Pannier-Runacher）女士表示，政府會採取一周抽查一次的辦法，杜絕囤積倒賣的行為。