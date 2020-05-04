法國總理菲利普：現在到了關鍵的時刻

在離法國逐步解封還有6天的時間，未知的變數仍然很多，公共交通以及學校複課也都面臨著挑戰。法國總理周一表示說，“現在到了關鍵的時刻”。

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法國總理菲利普周一在法國參議院進一步明確了從5月11日開始的解封計畫。

對初中生來說，如果不能保證社交距離的話，就必須戴口罩；另外，解封計畫在馬約特島將被推遲。

法國總理還宣布，向80萬名因疫情而斷了收入的年輕人提供每人200歐元的補助。

但是，在離逐步解封還有6天的時間，未知的變數仍然很多，公共交通以及學校複課也都面臨著挑戰。法國總理周一表示說，“現在到了關鍵的時刻”。

法國總理菲利普說：“我們處於一個關鍵的時刻，因為仍然有眾多的未知數。我們從來沒有掩蓋，也從來沒有低估。世界上沒有任何一個國家，沒有任何一位科學家能夠預計夏天.秋天時等待我們的情況。有科學家非常肯定地跟我們說，不會有第二波疫情的，病毒會在夏天消失的；同時，同樣博學的.同樣受人尊敬的科學家，跟我們說的和這完全相反。”

菲利普說：“我們處於一個關鍵的時刻，因為我們不能夠繼續禁閉下去。我們處於一個關鍵的時刻，因為我們需要展現一定的集體性的紀律，以便學着和病毒共存。我們只能是通過預防、通過紀律、通過嚴謹的個人和集體行為，才能控制住疫情。”