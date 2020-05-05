《視頻》一旅法華人企業家速建巴黎大區首條口罩生產線

新冠疫情下，防護口罩成為稀缺物資。旅法華人企業家黃學勝決定兩周內在巴黎市郊上馬一條口罩生產線，以解燃眉之急。

旅法華人企業家、上市公司Eurasia groupe的老闆黃學勝決定兩周內在巴黎市郊Blanc-Mesnil建成一家口罩生產工廠，計畫每日生產50到80萬隻FFP1 和FFP2標準的防護口罩，以解法國口罩匱乏燃眉之急。他的項目得到當地政府的支持。這將是巴黎大區首條口罩生產線。

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黃學勝的舉動雖然得到當地政府的支持和讚賞，但華人社團對他看法不一。

巴黎華人協會組織雅集社社長雷丹宇向法新社表示，在同代旅法華人中，黃學勝有些與眾不同。他法語流利，愛開我笑，面對媒體談吐自如。但法新社報道指出，華人社團也有人懷疑他華而不實。其事業飛黃騰達，令有些人懷疑他與中國的關係。尤其是2017年，他在前往中國參加一次原本為期3天的會議活動後，一度無法返回法國，時間長達近兩個月。他本人向法新社解釋說，那次滯留是為了配合中國當局對一名官員的調查。而且，此後他已經多次往返中法兩國之間。

2014年法國負責偵辦洗錢和舞弊犯罪的部門財經檢察院對他展開一項初步調查。一名了解情況的司法人員告訴法新社，該調查仍在繼續，但可能很快結束。

現年55歲的黃學勝13歲來到法國。很早就開始工作。曾先後在里爾的餐飲業和紡織業活動。後來投資房地產，主要商業活動是向商家出租倉庫場地。即將上馬的口罩生產線場地就為他所有。