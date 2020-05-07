德國女記者控告法國前總統德斯坦性騷擾

94歲高齡的法國前總統德斯坦先生被一位德國女記者指控性侵。這位記者說：德斯坦在2018年年底，利用一次訪談的機會，連續三次觸摸她的臀部。

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這位37歲的女記者名叫安·凱瑟琳·斯特拉克(Ann-Kathrin Stracke)，在德國公營電視台—德國公共廣播公司工作。周四她對法新社表示，她去年底在目前是法國憲法委員會成員的前總統德斯坦的辦公室採訪時，德斯坦三次觸摸她的臀部。她證實了周三法國『世界報』和德國『南德意志報』的相關報道。

為什麼現在要說這件事，斯特拉克說：“我決定要說出這件事，因為我希望人們應該知道，一個前法國總統在採訪結束後性侵了一名女記者，這就是我的遭遇”。

她已於2020年3月10日向巴黎檢察院投訴。她的企業在進行了獨立調查後，也支持她這樣做。

法新社就此詢問巴黎檢察院，巴黎檢察院沒有立即做出評論。法新社還詢問了德斯坦周遭人士，他們也不願在這一階段做任何錶態。

斯特拉克講述了這件事的原委： 2018年12月18日，是德斯坦同時期執政的德國前總理施密特百歲生日之際，斯特拉克就此採訪了前總統德斯坦。

“訪談結束後，我提出與德斯坦先生和我們團隊一起合照的要求，照片是由他的助手拍攝的。我站在德斯坦的左手，拍攝期間，他把手伸到我的左腰，然後滑倒我的臀部後停住”。

這種情形又重複了兩次。一次是另外一次合照，一次是前總統向她展示他與其他國家元首一起的照片以及他的家庭照的時候。

斯特拉克說：“我試着推開他，但我沒有成功”，為了擺脫困境，她讓一起來的攝像師推翻了檯燈，在她和德斯坦中間安置了一把椅子。

回到電視台總部科隆後，她把這件事告訴了電視台總裁，總裁非常重視。電視台領導層決定委託一個獨立的律師事務所收集女記者本人以及其他同事的見證。

隨後，這家德國電視台委託法國一家律師事務所於2019年向德斯坦先生辦公室發去信函，四周後，律師事務所收到了回執。

據指出，女記者遲至事件發生差不多一年之後提告，並且公開講出自己的遭遇，是受到了“我也是”( # MeToo)運動的影響。

在知道了斯特拉克將要公開這件事情後，德國公共廣播公司於四月份再次與德斯坦辦公室聯繫，希望能聽到他的解釋。

這家電視台對法新社解釋說：“5月4日，德斯坦先生的律師宣布，前總統辦公室並不知曉這些指控，因此無可置評。”