隨着法國解禁的臨近  開放海灘的申請蜂擁而至

法國西部大西洋海岸度假聖地拉波勒（ La Baule）的海灘上空無一人。

法國準備從下星期一開始部分解禁，沿海地區關閉的海灘會根據具體情況，逐一解禁，為此，從地中海的馬賽、土倫到布列塔尼的普洛莫爾（Ploemeur），法國沿海地區的省長接到眾多城鎮要求開放海灘的申請。

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周四，法國政府宣布鑒於新冠疫情還在傳播，海灘關閉本應持續到六月一日，但從5月11日起，會根據每個地方的具體情況決定是否重新開放海灘。

內政部長指出，“一般來說是關閉 ”，但是各省省長可以根據市長的要求開放海灘，條件是要有“足夠的設施，保證人與人之間的安全距離”。

大西洋海岸城市普洛莫爾的市長“聽到這一通知後，就立即發了一條短信給省長”。他說“將呼籲民眾的公民責任感。這意味着，如果不守規則亂來，那會毫不猶豫的關閉海灘 ”。

馬賽和土倫的市長對政府的新措施很滿意，表示周四晚上就會向省長提出申請。

普羅旺斯 阿爾卑斯蔚藍海岸大區的議會主席稱：這對我們來說是個好消息，為了能下海已經鬧了一陣子了，因為我們認為個別的水上運動，特別是畫船、皮畫艇運動是不能在海上感染新冠病毒的”。議會主席補充說“我堅信，絕大多數市長都將要求重新開放海灘。如和意大利一樣，人們可以在海灘上每間隔1米5鋪上毛巾進行日光浴，或像在美國，雖然無權躺在沙灘上，但是可以散步。”

近幾周以來，要求開放海灘的呼聲高漲。布列塔尼航海家安妮·奎梅發起請願聯署，求政府重新開放海灘，讓“衝浪者，游泳者，慢跑者，散步者，在水上和陸地上遵守安全距離的基礎上，無需分組就能進入海灘或停車場”，請願書已收集了超過92,000個簽名。