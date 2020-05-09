法國綠區發現一起群聚感染 葬禮惹的禍

在法國5月11日逐步解禁前夕，西南部多爾多涅(Dorgogne)綠區傳出不好的消息，幾十人一起舉行葬禮，隨後發生群聚感染。法國新-阿基坦大區衛生局局長拉弗爾卡爾德(Michel Laforcarde)告訴媒體，檢測的103人中9人被確診，局面在控制之中，但一再希望大家逐步解禁後千萬不要大意。

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新-阿基坦區(Nouvelle-Aquitaine)之前被劃為綠區，也就是疫情不嚴重的區域。一個居民人數還不到2000人的小城市維爾格(Vergt)本是個倖免的區域，之前一個確診病例也沒有。但舉行葬禮後，讓這個小村鎮背上了“群居感染”的黑鍋。

4月底，一個50來歲的中年人患癌症不幸離世，家人在村鎮給他舉行了下葬儀式。一名從葡萄牙趕來維爾格(Vergt)村鎮的人不知道自己已患上新冠病毒病症，在葬禮儀式和家庭聚會之後感染了其中一人。

根據地方衛生部門向媒體透露的消息，去墓地告別的人大約有20多人。但在殯儀館和此後舉行大家庭聚會的人數為多。

4月30日，參加此次葬禮的一人發現自己開始有特別像新冠病毒的癥狀，去看醫生後檢測成為該村鎮第一例確診病例。此後家中5人也被確診。地方衛生局立即對127人進行了追蹤監測，目前已知有9人確診，8人都是親屬；另外1人是在工作地點被感染的。

在法國分階段開禁之前，衛生部門再次提醒民眾不要盲目鬆懈，誤認為已“大功告成”，否則會功虧一簣。