解禁後的法國人該有多麼幸福！

法國禁足55天之後，從11日零點開始逐步解禁。不論是綠區還是紅區，從即日起人們不再需要“出行證明”、小規模的商業開始營業，酒吧、餐館、電影院和一些文藝活動除外。乘坐巴黎公交的乘客在上下班高峰時間需要出示企業工作證明。不戴口罩者11日第一天解禁起將被罰135歐元。法國衛生部長維蘭再次提醒大家，前往不要有萬事大吉的感覺。

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巴黎大眾運輸公司，也就是巴黎地鐵運行量從11日開始將達75%；巴黎大郊的快線火車可達60%。但前往100公里以外的人要注意，逐步解禁的第一階段是不允許跨區出行超過直線距離的100公里，否則將被罰款。巴黎大區從5月11日起出動了大批交通警。11日和12日兩天是適應期，從13日開始正式罰款。

巴黎大區上下班高峰時間有哪些規定？

法國交通部前幾天頒布規定，巴黎大區乘坐公交的乘客在上下班高峰時間必備一份“企業工作證明”。證明由僱主寫明上下班的具體時間。上下班高峰的概念為早晨6點30 至 9點30分和16點-19點，每位乘客也可以攜帶自己填寫的工作證明。周一、周二為警示，但從周三開始如被查出違規將被罰款。

出行必帶口罩嗎？

法國綠區從5月11日起，幼兒園、小學、初中的教師將做好開學的準備。紅區的初中不得開課，至少要等一個星期。而幼兒園和小學將逐步開課。但如發現有校園工作人員已發生感染情況，開課日期一律推遲到今年9月份。孩子們上學時，由教師發放口罩，不滿6歲的孩子免口罩。醫護人員說，年紀太小會發生危險。

5月11日至17日是一個適應階段。沒有太多顧慮的家長可以把孩子送入學校。教育部長布朗蓋（Jean-Michel Blanquer）明確表示，沒有硬性規定。但他希望讓孩子們不要總是呆在家裡。為此，學校老師也會分批開課，因每班的學生人數不得多於10-15個。教育部對校舍消毒的規定十分嚴格。

至於口罩，各個城市的規定是不同的。尼斯市很奢侈，它是第一個向市民免費發放口罩的城市。市長規定只要出門必須戴口罩。

一些商家也規定顧客進入商店必須要戴口罩。很多商店的老闆自備了免費發給顧客的口罩。超市酌情，有的規定必須戴；有的隨意。

但在巴黎大區乘坐公共交通一定要戴口罩，否則從5月11日起就會被罰款。罰金很高，135歐元。