法國解禁：經濟生活恢復但受到限制

調和各種社會活動，繼續抗擊尚未結束的新冠疫情：隨着商店開門，工廠復工，經過兩個月的禁足後，法國的經濟生活在在受到限制的情況下今天開始復蘇。

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法國經濟部長勒梅爾今早（5月11日）表示 “法國正在進入一個新世界，在這個世界中，必須學會協調經濟活動，工作和病毒的傳播，回應這一挑戰並且成功，將取決於每個人”。

法國國家統計和經濟研究所已經提醒說，與疫情爆發初期，人們期待解禁的熱情相反，恢復將是緩慢的，並且已經進入“漸進模式”。即便工業和建築業在4月底已經開始復工。

當然，部分關閉的商店能夠重新開放，但受到嚴格的衛生限制，而一些職員也不得不繼續進行遠程辦公，且有的仍需照看自己的孩子。禁足中實施的部分失業措施也將繼續進行，如對那些不想送孩子上學的父母。

更不用說公交系統了，交通只有部分恢復。受到衛生防護的各種限制，企業也活動也受到打擊。

大多數人（42％）認為復蘇將是非常緩慢的，特別是在貿易、運輸，住宿和餐飲方面，且咖啡館和餐館還將關閉數周。

最後，只有40％的企業領導者認為他們將在今年年底之前恢復全部生產能力。

除了恢復速度讓人擔心之外，經濟恢復的未知因素是消費，在禁足期間，法國人的消費下降了三分之一。

在製造業方面，某些產業“由於對國外零部件的依賴以及庫存水平（低），在禁閉期間，生產鏈中斷的風險仍將繼續，估計到今年年底，國際貿易仍將受到嚴重影響。

不過經濟部長許諾，對企業來說“國家將繼續存在”，他不久將公布政府針對受影響最大的領域（如航空和汽車製造業）的支持計畫。