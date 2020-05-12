武漢“軍運會”惹的禍？法軍方：去年10月尚未發現病毒

法國軍方就運動員稱在武漢軍運會上感染新冠病毒再次表態。國防部國務秘書達麗厄塞克(Geneviève Darrieussecq)12日在參議院聽證會上表示，如今檢測去過武漢的運動員是否染病毫無意義，即便呈陽性也很有可能是近一、兩個月感染上的，不能說明什麼問題。她還表示，去年10月，病毒尚未被發現。《巴黎人報》認為，去過武漢的法國運動員給專家提供了珍貴的線索。

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法國小媒體“20分鐘”20minutes、地方報刊《西南日報》12日悄聲地報道了上述消息。“20分鐘”網站報道說，法國女子現代五項運動員艾洛蒂·克勞威爾（Elodie Clouvel）3月25日接受媒體採訪時的表態真的捅了馬蜂窩。

3月25日盧瓦爾地方電視台採訪了這位曾經前往武漢參加軍運會的克勞威爾。她當時表示，從世界各地來參加軍運會的很多運動員都病了，我最近和一名軍醫取得了聯繫，軍醫告訴我，我

患上了新冠病毒，法國代表團中很多人都病了。

克勞威爾對電視台記者表示，她和男友瓦朗丹(Valentin)都病了，瓦朗丹曾3天無法訓練。她說，我以前從沒有這麼病過。大家當時不是很擔憂，因為在去年10月還沒有人談論起這種病。

《巴黎人報》5月6日報道說，法國女子現代五項運動員克勞威爾不經意講述的個人經歷其實給追蹤傳染源的醫學界提供了十分珍貴的情況。《巴黎人報》表示，5月5日還有一名參加過武漢軍運會的法國運動員也在全天候電視台證實他也病過。

《巴黎人報》此後再聯繫法國女子現代五項運動員克勞威爾時，她婉言謝絕再接受採訪的邀請。《巴黎人報》表示，她3月25日在媒體上的言論未必符合軍隊上等級制度的要求。該報還表示，從那時起，大多數運動員都被要求停止對新聞記者採訪的邀請。

匿名的一名參加過武漢軍運會的運動員告訴《巴黎人報》記者，部隊讓他們放心。部隊衛生部門還安慰運動員：“我們被告知，你們沒有風險，你們是10月28日離開武漢的，新冠病毒是從11月1日開始的。”

《巴黎人報》還表示，瑞典代表團中也有很多名運動員病了，回國後發高燒。同一消息報道說，瑞典部隊方面表示，他們在軍中進行了測試，沒有一名運動員檢測結果呈陽性。這也是法國國防部國務秘書在參議院拒絕給代表團運動員檢測的理由。