法國新冠疫情鬆綁第一天死亡病例大增 解封或有變數

法國解封前夜由衛生部10日通報的新增死亡病例僅70起，是法國3月17日開始封城以來的單日最低增幅。解封11日當天的死亡人數統計，卻新增263例。據悉周末死亡人數一般會比周間低，可能是跟養老院等機構延遲通報有關。但是法國主管解封措施的政府官員已警告，若確診人數再度遽增，有可能恢復實施封鎖令。今天晚上的疫情數據或至關重要。

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據法新社今天報道說，法國鬆綁封鎖染疫不治人數大增，為解封程序增變數。

法國實施近2個月封鎖令，昨天首度鬆綁限制。衛生部同日卻通報新增263人死於2019冠狀病毒疾病，較前幾天大幅增加，使得醫院與養老院的染疫喪命總人數增至2萬6643人。而衛生部10日通報的新增死亡病例僅70起，是法國3月17日開始封城以來的單日最低增幅。

該報道稱，不過周末死亡人數一般會比周間低，可能是跟養老院等機構延遲通報有關。

法國昨天開始解封後，成百上千群眾湧向巴黎河岸與主運河，享受明媚春光。但內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）對此不悅，批評這種行為「不負責任」，並下令首都當局對這些區域實施禁酒。據卡斯塔納推文：「解除限制能否成功，端賴每個人的謹慎心態與公民意識。」

法國政府把全國區分為綠區與紅區，巴黎與另外3個紅區鬆綁的規範較為有限。

據主管解封措施的政府官員卡斯克特斯（Jean Castex）已警告，如果確診人數再度遽增，當局可能恢復封鎖令。卡斯克特斯在解封報告中寫道：「由於短期內不會出現疫苗或治療方式，法國人依然易受疫情再起影響。…當局必須預期解封措施有倒退的可能。」

近幾天法國疫情相關重要數字穩定下滑，但官員警告仍須保持警戒，還是有出現第2波疫情的風險。

據法國衛生部透過聲明，呼籲民眾在某些公開場合應佩戴口罩，並遵守社交距離措施。聲明表示：「目前疫情仍然活躍且持續發展中。」