巴黎：香奈兒倉庫變華人口罩廠 臨近投產

《巴黎人報》網站5月13日刊出對中國溫州商人王先生（Hsueh Sheng Wang）的專訪。在法國（Covid-19）疫情嚴峻，急需口罩之際，這位華商抓住窗口期，將一間香奈兒倉庫變身口罩工廠，預計日產80萬隻。

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幾星期前還是奢侈品牌香奈兒的倉庫變成了一間中國商人的口罩工廠。開工期臨近，這位溫州商人每天在廠房裡到處走走，等待老家溫州的機器到達。

這個工廠定於5月份開工，每天最高生產80萬隻口罩，包括兩款過濾效果超過80%和超過94%（FFP1和FFP2）的口罩。

這間口罩工廠設在巴黎北郊Blanc-Mesnil市，之前該市的市長向媒體表示，與其每天等待從中國訂購的數百萬隻口罩不能按時到貨，不如以中國的方式在法國生產。

這次疫情給西方國家的主要教訓之一，便是要將關乎本國國民安全的醫藥產品等戰略物資，從中國遷回本國。

現在巴黎郊區華人口罩廠的出現，似乎透出一個“以後世界”的信息：未來從中國返遷法國的各種工廠，也許會從“中國製造”變為“中國人製造”。

據巴黎人報介紹，這位在巴黎開口罩廠的溫州商人，13歲便來到法國，當時沒有合法身份，現已躋身最富溫州人行列。但他從未申請法國籍。他解釋說這是為了做生意方便，因為中國不允許雙重國籍。這位王先生有很多關係，他的公司（Eurasia Group）擁有倉庫60萬平米，商業中心一個，同時經營建築業。