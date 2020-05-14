法國大使館被委內瑞拉掐電停水 法急召見委大使

5月13日星期三，法國召見委內瑞拉駐巴黎大使，抗議法國在加拉加斯外交代表近期的遭遇。

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法國駐委內瑞拉大使目前是羅曼-納達爾，屢次被委內瑞拉總統馬杜羅指責，稱其干預委內瑞拉內政。法新社引述使館方稱，納達爾大使的居所自從5月2日以來受到了委內瑞拉情報部門的干擾，其所在道路的入口和出口均被路障封堵。大使的居所也從5月3日起被斷電，不得不使用發電機組供電，同時又因為供水泵工作需要柴油，而柴油配給車無法開進所在道路，而無水可用。

就此，法國外交部副發言人表示，“法國強烈譴責近幾日有損加拉加斯法國外交代表正常公務的行為，這違背了維也納公約，也有損法國與委內瑞拉的外交關係”。13日下午，法國外交部找見了委內瑞拉駐法國大使，要求委方“立即停止相關做法，回復法國駐委內瑞拉大使館的正常運轉”。

在歐盟框架下，法國在委內瑞拉政局問題上支持美國方案，即：政權從總統馬杜羅轉移至反對派領袖瓜伊多。法國也和約50個國家一道，在2019年承認瓜伊多為委內瑞拉代理總統。自從2013年上任以來，馬杜羅獲得了古巴，中國和俄羅斯的支持，但美國今年3月以“毒品恐怖主義”為由，將制裁的螺絲擰得越來越緊。