“戴高樂”號航母船員為何大面積染疫？

四月中旬，法國"戴高樂"號航母上傳出船員感染新冠疫情的消息後，感染人數急劇上升，導致正在執行外出任務的航母不得不折回土倫港，經過篩檢發現，1767名船員中共竟有高達1064人呈陽性，引發輿論軒然大波，軍方管理高層被指責防疫不利，導致航母完全失去戰鬥力。這艘常年在海上航行的航母如何被感染一時成謎，法國軍方流行病學和公共衛生中心（Cespa）本周公布的調查揭開了一些謎底。

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據<費加羅>>報報道，為了更好地了解這種流行病的爆發情況如何，2月21日至4月13日期間，軍方流行病學和公共衛生中心調查人員通過電話詢問了船上的1568名水手（199位無法聯繫或拒絕回答）。 在總共1,064例確診病例中，一部分是因為他們下船前一次大規模的篩選測試呈陽性，另一部分是因為味覺或嗅覺喪失，這些已被公認為師新冠病毒引發的特別癥狀。

也正是這些癥狀讓醫生得以回溯航母感染源頭。 第一例可以追溯到2月28日，之後是3月初的兩例，然後是3月14日至16日之間在布雷斯特中途停留期間發生的四例，這次停留後，至少有一個有癥狀的感染者上了船。 對感染動態的重新構建（感染速度很快）表明，其他幾名在中途停留期間仍無癥狀的水手也攜帶病毒。 病毒的遺傳分析證實了這些假設：有幾種不同的病毒株，它們與2月份首次引入的病毒具兼容性，之後，在布勒斯特中途停留期間多人將病毒帶上船，從而“助長了”這一流行病的傳播。

在周一的國會聽證會上，國防部長帕利（Florence Parly）指出，“戴高樂”號航母於2月21日至26日中途停留塞浦路斯港口城市利馬索爾，3月13日至16日停留布雷斯特。在兩次停留之間，航母還接受了來自西班牙、葡萄牙和意大利等地的空中補給。

帕利表示，調查人員判斷在“戴高樂”號航母上首次發現新冠病毒是航母中途停留利馬索爾之後；航母在布勒斯特的中途停留並不是航母被首次引入病毒的原因，但這次停留加速病毒在航母上傳播的機會。她指出，在首例疑似病例出現後，航母上採取了隔離，保持社交距離和減少活動等措施，一時導致船員情緒低落，在沒有新病例出現的情況下下，決定於3月底部分放寬限制，包括可以進行有限制的體育活動和舉辦音樂會等。

3月30日的那場音樂會有三分之一的水手參加。但調查人員認為，音樂會並沒有起到病毒傳播的關鍵作用。因為之後的幾天里，參加演出的人和沒有參加的人流行趨勢完全相同。換句話說，大流行已經開始並且無法被制止。兩天後，船上每天報告增加約50例新病例。流行曲線起點非常高。但是，直到4月5日，醫療服務部門才警告該航母可能受到污染！專家們指出，大流行警告訊號顯然發出的太晚。由於無法在船上進行病毒學檢查，醫生只能使用法國公共衛生領域的所謂“歷史性”定義進行判斷，即急性發燒呼吸道感染等臨床體征......因此，必須等待因這些癥狀而住院的人數增加以及就診人數大幅上升的情況出現後，醫生才發出警告。

民眾可以合理地質疑這種觀望態度的原因。 但在周一的議會聽證會上，國防部長帕利表示，這次航母上對疫情的處理過程的確有“失誤”，但指揮官沒有“犯錯”。她承認，在不同指揮系統之間以及不同級別之間缺乏協調和信息共享，今後要從這個事件中汲取教訓。

染疫的航母成了研究新冠最佳案例

由於船上的人都很年輕並且身體健康，因此這些嚴重病例只能代表冰山的一角（該研究最後也只確定了29例嚴重病例，比例為2.4％ ）。 從3月22日開始後，還知道病毒會導致味覺和嗅覺喪失。 具有諷刺意味的是，這項研究相當出色地證實了這一點：大約一半受感染的水手嗅覺（57％）和味覺（47％）喪失。

警報發生的第二天，疫情已經達到頂峰。兩天後，即4月8日，水手們終於戴上了口罩。 報告強調說：“很難知道究竟是在口罩的廣泛使用有效，還是高感染率導致了流行病的終結。” 病毒顯然很難找到新的感染人，這也從側面證明感染後確實具有免疫力。

戴高樂航母上的船員超過65％受到感染。 從積極的方面來說，這是一個了不起的案例研究。 比如，日內瓦大學公共衛生學教授安托萬·弗拉霍特（Antoine Flahault）說：“這是一個非常有趣的案例系列，也是現有的最好的案例研究之一。”新冠疫情最難估計的是無癥狀感染，此次航母上的無癥狀感染者比例確認為13％，和巴斯德研究所進行的對巴黎北部瓦茲省的研究得出的數據17％幾乎一致。 同時，也證實了一些已知的知識，即年齡和超重是誘發重症的主要危險因素，而煙草很奇怪地可以防止病毒感染。

戴高樂號航空母艦上的1600名水手中，只有三分之一多一點的人是吸煙者。 這證實了在其他研究中已經觀察到的令人驚訝的事實：吸煙者患Covid-19的可能性比其他人低。 實際上，在“感染者”中吸煙者的比例為32％，而在沒有感染該疾病的人群中為45％。 到目前為止已發現，在包括肥胖，血型和年齡的研究因素中，吸煙與否對生病的風險影響最大。

這份報告指出：“患病人群和非患病人群的性別，年齡，體重指數和血型沒有顯着差異。” 但一旦被感染，男性，年齡和超重就會增加重症風險，這也是從流行開始以來就有的共識。 研究還令人驚訝地發現，“吸煙是重症的保護因素”， 在船上記錄的29例嚴重病例中，只有兩名患者是常年吸煙者。