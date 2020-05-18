法國最高行政法院責令巴黎警察局暫停使用無人機監測民眾

疫情期間，在城市天空出動無人機監測民眾是否違反規定，在中國大行其道。中國官方媒體曾把監測疫情的無人機稱之為“空中衛士”。巴黎憲兵隊也曾在禁足期間出動過無人機監督公民是否遵守不出門的規定。5月18日，法國最高行政法院(Le Conseil d’Etat )作出決定，暫停巴黎警方疫情下使用監控無人機的權力。

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巴黎人權聯盟(Ligue des droits de l’homme)律師斯皮諾斯(Patrice Spinosi)對法國國內新聞電台記者表示，我們大獲全勝。最高行政法院禁止在巴黎天空使用監測無人機，這個決定在其他城市也有效。法院認為，無人機違反保護個人信息的相關規定。巴黎警察局從來沒有明確表示，他們拍攝的影像資料如何保存？保存多長時間。

法院表示，抗擊疫情需要使用無人機的話，必須下發法令；而且要具備保護被監測人身份的技術。

巴黎警察局在禁足令發布的第二天，巴黎天空公共場所處均可望見無人機。警察局接受法國記者採訪時曾表示，部署無人機監控系統是為了防止病毒進一步擴散。內政部在技術、後勤服務運營管理處協助下訂購了650台無人機。

4月10日，法官德拉戈Martin Drago在接受地方電視台記者採訪時已經質疑它的合法性。他曾表示，此前內政部訂購的小型無人機都是為了監測遊行示威隊列中被稱之為“黑塊”的激進無政府主義者。而疫情爆發之後，警察局曾表示，他們會利用無人機向民眾喊話，提醒他們規定是不讓隨意出門的。而疫情緩解之後，繼續使用無人機監視民眾的出行，這就違反了人身自由權。

在禁足期間，西南部小城阿爾比也曾為了敦促大家不要隨意外出，警察多次出動無人機監視大街小巷，監視的同時還高喊：“我們是國家警察。為了防止新冠疫情擴散，沒有特殊情況時，請大家不要隨意外出，違者將被罰款135歐元。”