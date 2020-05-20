夢，法國科學家剛探到一個秘密

《當代生物學》（Current Biology）5月14日刊出法國科學團隊的一項實驗報告，揭示大腦在睡眠中的奇特功能。去年法國科學家曾與澳洲莫納什大學合作證明人腦在睡眠中仍對外界保持關注，而這一次的研究題目是夢…

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據法國科學院（CNRS）發給法廣RFI的新聞稿介紹，法國科學院和巴黎高師-文理研究大學（ENS-PSL）的科學家們剛剛發現，在與做夢相關的睡眠階段（REM），我們的大腦會自動抑制來自外界的信息，例如對話的聲音。這種能力可能是夢的保護機制之一。該研究與法蘭西島大學醫院（AP-HP）“睡眠和覺醒中心”合作進行。實驗報告發表在2020年5月14日出版的《當代生物學》雜誌上。

法國這個科研團隊證明，人在做夢時，創造了夢境。而夢境中的世界，與做夢者睡覺的安靜卧室卻毫無關係。該團隊指出，當下環境元素融入夢境的情況並非沒有，但非常罕見。

為了弄清楚大腦如何保護自己免受外部影響，法國科學家邀請18位“睡懶覺志願者”參加實驗。這項實驗在法蘭西島大學醫院（AP-HP）的“睡眠和覺醒中心”進行。

確實，早晨的睡眠充滿了夢境。這些夢主要發生在所謂“快速動眼”睡眠期間（REM）。在這個期間，大腦有點活躍，表現出類似清醒時的活動狀態。不過，這時我們的身體是完全癱瘓的。但眼睛除外，我們的眼睛仍在動。研究表明，這些眼動與夢的發生有關。

為了研究正在做夢的大腦如何與外界聲音互動，法國科學團隊給做夢者播放他們懂的語言講的故事，同時混合一種無意義的語言。

然後，用腦電圖與機器學習技術綜合評判發現，在睡夢中，人類的大腦仍在持續記錄周圍發生的信息，特別是在淺睡眠期，大腦甚至像清醒時那樣比較喜歡能聽懂的話。然而在做夢期的情況卻相反。科學家們發現：在做夢相關的“快速眼動”睡眠期，這些睡眠者的大腦會主動將能聽懂的語言都過濾掉。

因此，得出結論是，我們的大腦不但可以在睡眠中從外界選擇信息，而且還能根據是否處在夢中，靈活地放大或取消這些信息！

這個研究團隊認為，這種機制可以使大腦保護做夢階段。因為做夢並非毫無用處，它對平衡我們的情緒和鞏固一天的學習，是必不可少的。

這份報告指出，儘管夢境主要發生在眼球運動睡眠期，但在睡眠的其他階段也會有夢。而這時候的夢是否會自動刪除我們對外部世界的感覺？還是一個問號。