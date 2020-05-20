法國政府將向國民分發“度假券”兩種人優先

法國政府5月20日宣布，國家與地區合作出資，將向國民分發今年夏季的免費度假旅遊券。此舉被認為有助於重振旅遊業，提高國民情緒。該計畫的受益者將由各區自己決定，但肯定會優先兩種人。

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據費加羅報報道，法國外交和歐洲事務國務秘書勒莫瓦納(Jean Baptiste Lemoyne)5月20日興緻勃勃地宣布，政府將提供度假旅遊券，幫助法國人出去休假放鬆一下。他說，今年夏天不一樣了，不能按老樣子過，我正在與各地區合作，組織今年夏天的旅遊度假券的分發工作。

勒莫瓦納表示，這筆開銷將由國家和地區共同承擔，優先分發的對象，由各地區根據情況自主決定，會優先發給最低收入者和疫情期間在一線和二線工作的人。

他解釋說，要讓那些在隔離期間居住條件差的低收入者，還有在疫情期間在一線和二線工作的人出去度假旅遊。所以國家和地區共同出資來辦這件事情。

勒莫瓦納表示，目前這個計畫停留在草案階段，政府將在6月初宣布細節包括財政支出情況。據法國新聞BFMTV報道，法國政府這個措施可能與法國東部大區之前宣布的舉措相似：法東大區是本次疫情重災區。法東大區共和黨籍主席洛特納（Jean Rottner）4月初就宣布斥資500萬歐元，購買10萬個度假券，犒勞在疫情期間工作的人，包括維持居民日常生活的送貨人，超市收銀員，店鋪僱員等“日常英雄們”。不過這些度假券只限於在大區內使用。

法南奧克西塔尼大區的社會黨籍主席德爾加（Carole Delga）則呼籲今夏高速公路免費。勒莫瓦納回應稱，今年夏天不一樣，我們要“離開高速公路”（Didier Barbelivien的一首歌），“走在黑路上” (Sylvain Tesson的一本書)。

法國旅遊業受到冠狀病毒疫情重創。法國政府上星期宣布了一項180億歐元的扶助旅遊業計畫。據法國盧森堡廣播電視台RTL報道，勒莫瓦納表示，政府將優先支持在法國國內的度假旅遊。

對於法國政府何時允許重開露營度假地，勒莫瓦納表示，他本星期將與行業人士約會，討論開放的條件和時間。他說，他看到目前業主們都在為重開做準備，出台衛生協議。他表示，如果疫情繼續減弱，能在6月2日解封開放就很棒。

法國政府設定5月11日啟動解除隔離第一階段。但仍然禁止餐廳，咖啡，酒吧，博物館，戲院，電影院等封閉空間開放。

勒莫瓦納被問及歐洲各國在重開邊界日期上的分歧時，勒莫瓦納表示，“歐洲鄰居之間有很多人互相拜訪，所以顯然需要協調。我們希望在6月15日前後，實施部分邊界開放，然後全面解封邊界。