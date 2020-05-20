誰說法國生物學家拉烏爾要去中國了？

馬賽地中海傳染病醫療與教學研究所主任迪迪埃·拉烏爾決定離開法國去北京大學醫學部工作。20日上午消息從《Entreprendre》雜誌網站登出後，被地方和部分大媒體競相轉載。拉烏爾助手魯塞爾(Yanis Roussel)得知這一消息後立即聯繫刊登此消息的媒體，快速闢謠，一再告訴媒體，拉烏爾不會離開法國去中國。到目前為止，拉烏爾本人還沒有表態。

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巴黎時間19點，《Entreprendre》雜誌網站已刪除拉烏爾選擇去中國的消息，相關報道標題改為疑問句：“拉烏爾會不會離開法國？”該雜誌敦促拉烏爾本人出面表態。

根據《巴黎人報》、《解放報》當晚刊登的消息，《Entreprendre》雜誌是依據一份電子郵件說拉烏爾已無法在法國展開正常醫學研究，他並批評法國醫學界官僚、部分人追求的是仕途而不是救死扶傷。為此，他決定離開馬賽，受聘於北京大學附屬著名醫學院-北京大學醫學部。根據《解放報》的報道，拉烏爾要去中國工作的消息完全不屬實，有人頂替他發出一份假電子郵件。

隨後，《巴黎人報》刊出消息說，拉烏爾本人從媒體上得知自己將被調去中國搞研究，他對此輕鬆地一笑了之。

拉烏爾：新冠疫情中巴黎大區死亡人數比武漢還多！

馬賽地中海傳染病醫療與教學研究所主任迪迪埃·拉烏爾20日在一份上傳的Youtube視頻上批評衛生部門在巴黎大區救治患者不得力，死亡的人數比馬賽多5倍。

他在8分多鐘的視頻中表示，武漢人口和巴黎大區人口相仿，分別為1千1百萬和1千2百萬。根據法國衛生局的死亡人數統計數字，巴黎大區新冠病毒死亡人數截至5月19日為6816人；拉烏爾表示，中國官方調升的武漢死亡人數為3869。

馬賽地中海傳染病醫療與教學研究所主任拉烏爾還表示，馬賽醫院採用了他建議的羥氯喹加消炎藥阿奇黴素的療法，60歲以下的沒有一個死亡病例；70歲以下死亡病例為兩例。他還表示，巴黎大區死亡者中不僅僅是老年人，還有一些中青年者。他不贊成拒絕在病情初期拒絕使用羥氯喹的治療方法。