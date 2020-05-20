馬克龍重蹈奧朗德眾叛親離覆轍? 一眾叛將保證不做反對黨

法國總統馬克龍今天獲得17名在議會另起爐竈的原本黨議員領頭人保證，他們將不會成為馬克龍的反對派。馬克龍領導的共和前進黨昨天在議會失去絕對多數地位，而以一票之差淪入尋求盟黨表決的境地。法國新冠疫情仍然沒有平息，法國民眾對馬克龍及其政府的不信任卻再現升漲趨勢，未來走勢不確定，已有馬克龍有可能重複奧朗德社會黨內分裂失敗的覆轍的警告。

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馬克龍前任奧朗德，因黨內分裂嚴重，最終而放棄競選連任，因為，社會黨內眾多分裂與叛逆勢力，施壓奧朗德競選連任必須首先參加社會黨與左派初選，而當時沒有任何因素可保證奧朗德能夠首先脫穎而出。

現任總統馬克龍執政過半，卻因新冠肺炎疫情加劇了黨內分離暗潮。至昨天國民議會會議，由共和前進分裂出去的17個叛逆議員，公開宣布成立議會獨立黨團。

據該分離力量領袖今天早上在法國電視許諾，他們將不會成為馬克龍的反對黨。但這些分離議員強調，需要堅持獨立特性，暗示在綠色環保，持續經濟等一系列議題上，與馬克龍有分歧。

不過，不做反對黨的許諾，並沒有給馬克龍帶來安撫。未來議會議題所有表決，馬克龍的政黨需要尋求盟友支持。因為法國國民議會總議席為577席，馬克龍的共和前進目前只擁有288席。過半席位最少為289席。因疫情發展，儘管法國疫情並不是歐洲最嚴重國家，馬克龍卻沒有獲得如同德國總理默克爾或英國首相約翰遜那樣的民意支持由低漲高的法國人增加信任與支持。距離法國下屆總統選舉不到兩年時間，共和前進內部力量消長，能否遏止離心增長，引發關注。因為，馬克龍當選後，他的同黨議會議員從308席減少到目前不能過半。未來同一陣營，是否還會有人出面挑戰馬克龍地位，沒有人能預言。

不過據法新社說，數名法國左傾國會議員捨棄總統馬克龍領導的共和前進另起爐竈，使得這個中間派政黨在國民議會失去多數優勢。這對身處困境的馬克龍來說，是一次無礙大局的象徵性挫敗。

原隸屬共和前進（LREM）的17名國會議員表示，已組成新的政治派系，名為「生態、民主與團結」（EDS），宗旨是追求更環保的政策，促進政治體系「現代化」，並減少社會不平等。據這些議員在聲明中表示：「在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）之後，一切都將改頭換面，我們可以在國民議會做得更多、更好。」

「生態、民主與團結」副秘書長之一維拉尼（Cedric Villani）昨天否認上演叛變戲碼。但是在馬克龍選擇另一人代表共和前進競選巴黎市長後，維拉尼就於今年3月以獨立參選人身分參加市長選舉。

國民議會有577席，地位相當於眾議院，但在審議多數法案時，若與參議院意見捍格，國民議會擁有拍板定案的權力。

馬克龍於2016年創立共和前進，隔年5月，他以政壇新秀之姿一躍攀上總統大位，接着共和前進又於6月在國會選舉中囊括國民議會308席。但自那時起，國會議員就一個一個離開「共和前進」，到今天只剩288席，比過半數所需的289席少一席。

據共和前進強調，議員出走事件不算「災難」，因為要在表決時取得多數，還有其他較小的同盟黨派可仰仗。

據法新社認為，法國近年爆發一系列社會抗爭，尤其是2018年到2019年的「黃背心」運動，導致馬克龍的民意支持度起伏不定。「黃背心」運動源於廣大群眾對政府調漲燃油稅的憤怒，批評者認為馬克龍是「富人總統」，與普羅大眾脫節。根據本月一項民調顯示，僅有1/3的法國受調者相信馬克龍有能力處理國家諸多問題。