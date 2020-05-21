房地產：封禁疫期法國人渴望購買鄉村別墅

5月20日一份業內報告指出，幾乎所有法國房地產公司網站都顯示，封禁期間，法國人對郊外帶花園的別墅的渴望暴漲。

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兩個月的封禁期讓法國人格外渴望擁有自己的一隅之地。截至目前，很大一部分購買需求集中在大城市市中心的中心公寓，但房地產市場表示，毋庸置疑，這部分需求很可能轉變成對鄉村別墅的需求。雖然封禁期間，房屋交易數量和速度都受到限制，無法量化這一趨勢，但房地產連鎖公司Orpi主管福馬加里表示，其網站上的別墅訪問量從48%上升到52%，著名房屋直租直售平台SeLoger公司也表示，4月份其網站上對關鍵詞“別墅”的訪問量同比暴增，巴黎近郊熱納維利埃的別墅訪問量上漲55%，斯特拉斯堡近郊埃海姆的別墅訪問量上漲54%，蘭斯近郊香特匹的別墅訪問量上漲52%，里昂近郊艾克里的別墅訪問量上漲36%。這不僅顯示房屋潛在購買者興趣從公寓到別墅的轉移，也有從大城市轉移至郊外的趨勢。

房地產專業人士同時認為，房屋買賣網站的訪問量變化，不僅是人們在封禁期間無聊導致的，而是背後真正受到購房訴求的驅動，因為收到的大量諮詢當中，客戶往往寫明自己的具體問題，而非漫無目的。簡而言之，很有可能轉化成實在的交易量。甚至高端房產的諮詢者，也有關註上塞納省與伊夫林省的群體趨勢，搜尋巴黎之外的，配備花園，附近基建條件良好的房產。

雖則如此，房地產業界仍然不看好大城市郊外別墅的價格上漲空間。公司“最佳中介”Meilleurs Agents指出，除了滑雪勝地與海岸線之外，2008年經濟危機之前郊外房產的輝煌從未再次出現過。此後，法國前10個大城市房價平均升高25%，巴黎放假上漲63%，但郊外房產平均下跌15%。Mercure集團負責人認為，“雖然疫情加速了遠程辦公的發展，但距離市中心50公里開外，或者至少乘坐1小時公交才能抵達市內的房產，都不會受到任何影響”。一些房地產從業者認為，遠程辦公的發展只能幫助此類房屋更好賣，但幾乎沒有漲價空間。