法國外長議會聽證 明確支持台灣成為世衛觀察員立場

法國國民議會外交委員會昨天舉行視訊聽證會，3名議員詢問外交部長勒德里安對台灣參與世界衛生大會（WHA）的看法，勒德里安回復，法國立場清楚，支持台灣為WHA觀察員。

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據中央社今天報道，法外長指法國立場明確支持台灣參與WHA。法國外交部長勒德里安20日表示，法國立場清楚，支持台灣為WHA觀察員。

在星期三外交委員會中，詢問勒德里安（Jean-Yves Le Drian）對台灣參與世界衛生組織（WHO）立場的3位友台小組議員是右派共和黨（Les Républicains）的外交委員會副主席艾畢雍（Michel Herbillon）、議員昆丁（Didier Quentin）及執政黨共和前進（LREM）的議員卡巴黑（Pierre Cabaré）。

據艾畢雍提問：“等待世界衛生組織針對此次疫情進行完整、公正、客觀評估之時，我想知道部長對於一個被視為抗疫模範的國家台灣，自2016年起—也就是自今天宣誓第二任就職的總統上台後—便不再具有觀察員身分有什麼看法。不論政治因素，對於台灣成為世界衛生大會觀察員一事，您的立場為何？”

卡巴黑說台灣在頗為動蕩的地區，是一民主大國，因此他希望知道法國對台灣參與世界衛生組織的立場。

勒德里安回答：“法國的立場很明確，我們支持台灣成為世界衛生大會的觀察員。在中國的同意下，台灣自2009年起即具此身分，台灣過去曾參與。”據勒德里安接著說：“說來有趣，要在今年‘視訊’大會上執行觀察員身份，其實有技術上的難度。因此我們只好妥協，把台灣問題放到復會時討論，因為在年底，原則上到時候會員都能真正出席。”

但勒德里安重申：“我們認為台灣的參與很重要。最簡單的原因就是要避免區域的公共衛生缺口。若是在處理全球疫情時，排除像台灣這樣重要的公衛地區，是很不負責任的。這是我們在美中角力等複雜情況下所做出的妥協。”

該報道說，在勒德里安表態支持台灣後，昆丁說：“我們記錄下您對於台灣成為世界衛生大會觀察員的立場，確實我們大多都認為台灣在這次疫情控制上表現出色。”

昆丁也提出另一個問題：“近日台灣拉法葉艦維護更新的合約，是否會再次造成法中關係緊張，對此您的看法如何？”

勒德里安僅簡單回應，法國1994年後不再出售武器給台灣的立場維持不變。

據該報道，外交委員會每個月都會舉行外長聽證會，最近兩次因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情改采視訊會議方式，同時網絡直播。