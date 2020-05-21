米歇爾·畢高利：戈達爾的《蔑視》使他一舉成名

米歇爾·畢高利5月12日以94歲的高齡因病辭世，他的辭世使法國影壇陷入難以慰籍的悲傷。他是法國影壇中罕見地與多名世界著名電影大師合作過的影星。從德國表現主義大師弗朗滋郎（Fritz Lang），西班牙電影大師布努埃爾（Louis Bunuel），英國電影懸念大師希區柯克（Alfred Hitchcock）到法國新浪潮導演戈達爾（Jean Luc Godard)。1963年他與法國性感影星碧姬·芭鐸（Brigitte Bardot ）共同參演的影片《蔑視》（Le Mépris）無疑是新浪潮影片的傑作之一，將在世界電影史上留下永久的一頁。畢高利也因此一舉成名。同樣，六十年代的性感明星巴㛊也因此被演藝界刮目相看，再度彰顯了新浪潮大師戈達爾卓越的導演才能。

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《蔑視》講述的故事十分簡單，一位巴黎的劇作者為了討好一位外國的製片商而故意將自己的年輕性感的妻子推向製片商，從而引發了他的妻子的反感，甚至蔑視，最終導致夫妻關係的破裂。導演細膩的手法與演員的自然得當的演技將夫妻之間的微妙關係的演變表演得淋漓盡致。影片拍攝地點也一定給影片增添了一層永恆的色彩。意大利南部那波利著名的加坡里島（Capri）是地中海上的明珠，拍攝地點是島上的一座別墅，曾經屬於意大利共產黨黨員Malaparte ，據說他去世時，曾經表示將自己的別墅贈送給中國駐意大利使館。

除了《蔑視》之外，畢高利漫長地演藝生涯中拍攝的一百多部影片，其他還有四部眾所公認的名作，他們分別是：與羅蜜施耐德共同拍攝的《生活中的事件》，《教皇的誕生》，《大聚餐》以及《米盧在五月》。